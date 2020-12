La Fiscalia investiga la residència de Tremp per presumpte homicidi imprudent

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia de Lleida ha obert diligències aquest dimarts contra la direcció de la residència Fiella de Tremp, on han mort 61 residents després d'haver-se contagiat de Covid-19 en les darreres quatre setmanes.Fiscalia considera que hi ha proves inicials de presumptes delictes d’homicidi imprudent i contra la seguretat dels treballadors arran del brot de Covid-19, per la qual cosa ha encarregat la investigació als Mossos d'Esquadra després de rebre l’informe del Departament de Salut.En aquest sentit, es pretén determinar si es van seguir els protocols i si el personal tenia el material adequat, un extrem que des del mateix Departament de Salut es va negar quan el Govern va intervenir el centre.La xifra actual de treballadors positius es de 26. En total 67 residents ja s'han recuperat i el centre es manté sense cap resident positiu de Covid-19, després que aquest diumenge acabessin l'aïllament els deu darrers usuaris. Les visites de familiars als usuaris van començar el divendres dia 18 ja que el centre ja té la categoria taronja.De moment, cap familiar ha presentat denúncia contra la direcció del centre , vinculada al bisbat d'Urgell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor