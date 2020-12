Els comuns reclamen un gran acord de «partits progressistes» que deixi JxCat a l'oposició

Els comuns han fet una crida a deixar "els bàndols" a la pròxima legislatura, insistint amb la necessitat de crear un gran acord de "partits progressistes" passades les eleccions del 14-F. La presidenta del grup d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ho ha dit aquest dimarts, considerant també que JxCat hauria de passar a formar part de l'oposició per poder-se "regenerar".Albiach ha defensat que la seva formació ha treballat fent política "útil" durant tres anys "difícils". "Un país amb diverses crisis, un govern barallat, una pandèmia gravíssima i les conseqüències del conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol" ha recordat. Per això desitja que a la pròxima legislatura hi hagi menys "soroll" i més "voluntat" de treballar per la gent.La líder de CatECP ha recordat que el seu partit ha presentat un total d'11 proposicions de llei en solitari i una desena més de forma conjunta amb altres formacions. S'ha mostrat orgullosa de l'aprovació dels pressupostos a Catalunya, però per contra ha lamentat que també hi ha coses que no han pogut fer, com per exemple impulsar un canvi de model residencial.Albiach ha subratllat que el Parlament és una eina que ha de ser encara "més potent" i ha demanat a la resta de partits que pensin "en tot Catalunya". De cara a les eleccions del 14-F, ha assegurat que el seu partit està "preparat" per governar.

