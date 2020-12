La Fiscalia s'oposa a l'indult per als presos polítics

La Fiscalia ja ha enviat l'informe contrari a l'indult dels presos polítics al Tribunal Suprem. És el pas previ perquè l'alt tribunal es pronunciï sobre el perdó, en un escrit no vinculant que haurà de remetre al govern espanyol. Serà el consell de ministres qui haurà de decidir si concedeix o no els indults als líders independentistes i en quins termes, si bé és un indult total o parcial. La Fiscalia, en el seu escrit, s'oposa a la concessió d'aquesta mesura de gràcia perquè no considera que hi hagi raons de "justícia, equitat o utilitat pública" que n'autoritzin la concessió, segons han avançat diversos mitjans.En dotze informes -un per a cada un dels condemnats per l'1-O al Suprem- el ministeri fiscal descarta que concorrin els supòsits per a concedir els indults, ni totals ni parcials. Consideren que no hi ha cap "raó admissible" per acceptar-los i ho vincula a "acords polítics". Els encarregats de redactar els escrits han estat els fiscals del judici del procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno. Els quatre fiscals del Suprem recorden que els presos polítics no s'han reinserit a la societat, mantenen que ho tornaran a fer i han estat condemnats a penes elevades per delictes greus, com ara el de sedició.Amb els informes sobre la taula, ara és el torn del Suprem, que s'haurà de pronunciar sobre la qüestió. Tot apunta -veient el criteri exhibit fins ara per l'alt tribunal- que rebutjarà la concessió del perdó. En tot cas, aquesta decisió no és vinculant i qui tindrà l'última paraula serà el govern espanyol.La via dels indults, juntament amb la reforma de la sedició, és la que té més possibilitats d'èxit, tot i que seria una mesura parcial que no solucionaria el problema polític entre Catalunya i l'Estat. L'independentisme aposta per l'amnistia, però el PSOE no hi dona suport i no es donen ara com ara les majories necessàries per aprovar-la al Congrés.

