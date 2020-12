El jove de Terrassa que s'ha endut 100.000 euros de la rifa de Nadal: «Estic en xoc»

100.000 euros. Un jove de 28 anys de Terrassa, que ha preferit mantenir-se en l'anonimat, s'ha emportat aquesta quantitat de diners després de comprar abans d'ahir dos dècims guanyadors del tercer premi (52472) de la rifa de Nadal L'home, incrèdul, exclama: "No m'ho crec encara. Estic en xoc. És la primera vegada que em toca algo després de 28 anys vivint a Terrassa". Divertit, comenta que tot seguit trucarà a l'alcalde i li dirà: "Mira tu, el primer marroquí de Terrassa a qui li ha tocat la loto".Treballador per entitats socials d'Immigració per l'Ajuntament, reconeix que "són molts calers, però que serviran per fer un ajut molt gran per Terrassa". Confessa que està "molt content" perquè amb aquest premi podran ajudar a gent que ho està passant molt malament durant aquest Nadal arran de la pandèmia del coronavirus."No deixaré la feina i continuaré treballant. Aquests diners no em canviaran per res, i aprofitarem per fer una gran labor per ajudar als més necessitats", apunta contundent. Tanmateix, reconeix il·lusionat que aquest any, els Reis vindran "força carregats" pels infants de casa.El jove explica que ara aniran a buscar el dècim premiat per fer-se una foto al davant de l'administració del Raval de Montserrat de la capital vallesana, on la pròpia encarregada va ser qui li va escollir el número guanyador. "Ja els convidaré a un sopar, encara que sigui amb mascaretes i a peu de carrer", apunta alegre.

