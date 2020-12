Carrizosa afirma que gràcies a Ciutadans «s'ha parat els peus als separatistes»

El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha fet una valoració positiva de la feina feta durant aquesta legislatura, un període que va concluir ahir i que ha assenyalat que era "per oblidar". En la que serà la darrera intervenció des del faristol de la sala de premsa del Parlament d'aquesta legislatura, ha ironitzat dient que amb la seva gestió de la pandèmia, l'independentisme ha fet realitat la seva "profecia" que no venia a gestionar l'autonomia: "Ha deixat tirats treballadors i autònoms".Carrizosa ha acusat el Govern d'intentar enfrontar catalans amb madrilenys i de distreure's en "batalletes". Qui serà el cap de cartell de la formació unionista el 14-F ha afirmat que gràcies a la seva tasca "s'ha pogut parar els peus als separatistes". Ha recordat que la seva denúncia va "acabar" amb la presidència de Quim Torra, que fou inhabilitat, i se n'ha enorgullit.Carlos Carrizosa ha acomiadat la legislatura acusant de nou el PSC de "preparar un nou tripartit mentre calla sobre la corrupció". Aquesta és una de les línies d'atac als socialistes, dins del pols que mantenen amb el PSC per una franja important de vots. Els atacs als socialistes també van ser presents en la compareixença feta fa uns dies amb l'actor Albert Boadella Ha recordat que ahir va fer tres anys del "triomf" de Ciutadans en les eleccions del 21-D del 2017, quan el partit taronja va quedar en primera posició al Parlament. Just el dia en què es van convocar les eleccions del 14-F, una coincidència que ha considerat un senyal de bons auguris.Ha dit que aniran a les urnes amb un programa "reformista i de centre" per una Catalunya "plural" que representa el "color tribandera" que és anagrama del seu partit. Ha mostrat la reproducció d'un número de la loteria al qual ha jugat Ciutadans, el 14.221, en clara al·lusió al dia de les eleccions. Un número que no ha tocat. Carrizosa ha posat el joc a la loteria espanyola com a símbol de cohesió entre tots els espanyols.

