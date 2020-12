De Maradona a John Le Carré: 20 comiats del 2020

Mònica Linde, la primera dona assassinada Els Mossos retiren els cossos de M. Linde i la seva filla. Foto: ACN



El 6 de gener, Mónica Linde, de 28 anys, no va poder celebrar els Reis. Va ser la primera dona assassinada a Catalunya, junt amb la seva filla de 3 anys, a mans de la seva parella. Els fets es van produir a Esplugues de Llobregat. El seu assassí, Rubén Darío, amb qui havia iniciat els tràmits de separació, va ser detingut. Ella treballava com a coordinadora de vol. Havia començat a buscar un nou pis, però no va gtenir temps. Mónica Linde va encapçalar una llista sinistra de dones assassinades que va arribar a la xifra de catorze a finsls d'any.



Kobe Bryant, la llegenda dels Lakers Kobe Bryant, jugador dels Lakers. Foto: Europa Press

La notícia de la mort de Kobe Bryant als 41 anys, a l'estavellar-se amb helicòpter a Califòrnia el 26 de gener, va provocar una autèntica commoció. Llegenda del bàsquet, vinculat a Los Angeles Lakers, va ser el quart màxim anotador de la NBA, sumant 33.643 punts. "Aquests nois estan jugant a les dames, jo estic jugant als escacs", va dir en una ocasió quan va voler explicar com entenia el joc i la manera freda i cerebral amb què actuava quan sortia a la pista. Però emprava tots els seus recursos per guanyar, la seva gran obsessió, i els seus comentaris sarcàstics podien molestar a rivals i companys. Però com ella solia repetir, "si et puc fer plorar pel que dic, no vull jugar amb tu els playoff".



Katherine Johnson, l'afroamericana de la NASA Katherine Johnson durant els seus anys a la NASA. Foto: europa press



L'any 2020 es va emportar també grans científics. Dos dels més destacats van morir amb pocs dies de diferència. La mort de Louis Nirenberg el 26 de gener no va fer saltar ningú del seient. No era un actor, ni cap esportista, ni tampoc una figura coneguda en el mitjà televisiu. Però va transformar la ciència amb la seva recerca entorn les equacions diferencials. El 24 de febrer moria als 102 anys Katherine Johnson, una nord-americana negra el nom de la qual potser tampoc cridarà l'atenció, però que va ser una ment genial de la matemàtica aplicada a la recerca espacial. Nascuda al sud dels Estats Units i havent patit la segregació racial, es va sobreposar a tots els entrebancs. "Mai vaig tenir cap sentiment d'inferioritat", sempre explicava. Va ser contractada per la NASA per treballar en els càlculs de verificació previs a les missions de l'agència, on va destacar fins al punt de ser considerada clau en la missió que va dur l'ésser humà a la lluna. Diuen que l'astronauta John Glenn es va negar a enlairar-se a l'espai fins que Katherine Johnson confirmés els càlculs dels ordinadors d'IBM destinats a l'operació. Tot i això, va romandre en l'oblit durant anys, fins que el president Obama li va concedir la Medalla de la Llibertat l'any 2015.

Hosni Mubarak, l'últim faraó Hosni Mubarak quan ho era tot a Egipte. Foto: Reuters

La mort de Hosni Mubàrak, el 25 de febrer, va ser probablement la de l'últim faraó d'Egipte. La seva vida política havia acaabt molt abans, el 2011, quan va haver de recular per primer cop a la seva vida, davant de l'onada de la Primavera Àrab. La revolta democràtica d'aquell moment va ser prou forta per fer trontollar el seu reialme, però no pas per consolidar un veritable règim democràtic a Egipte, que avui torna a ser regit per un dictador amb botes militars, el general al-Sisi. Mubàrak, símbol de l'aliança entre alguns règims de la zona i Occident, va ser al poder durant trenta anys. La seva caiguda, tan sols un triomf aparent de l'Egipte liberal. Només Tunísia pot mostrar la conquesta de nous espais de llibertat després de les onades àrabs.

Max von Sydow, el talent enigmàtic Max von Sydow, al festival de Sitges del 2016 Foto: ACN

El 8 de març s'enduia Max von Sydow. Des que va encarnar un cavaller medieval que juga a escacs amb la mort a El setè segell, dirigida pel seu compatriota suec Ingmar Bergman, l'actor va ser una figura venerada pels amants del cine. Va encarnar altres personatges mítics, com el sacerdot Lancaster Merrin de L'exorcista, un jerarca nazi a Evasió o victòria, o l'assassí Joubert a Els tres dies del Còndor, competint amb Robert Redford. I ha deixat frases memorables, com la que posa en boca d'un dels seus personatges, Frederick, a Hanna i els seus germans de Woody Allen: "Auschwitz, molts pregunten com va poder succeir això. Però la pregunta no és aquesta. Coneixent l'ésser humà, la pregunta és com és que no ha succeït més?".



Rafael Gómez, vencedor de Hitler Un moment de l'entrada de La Nou a París. l'agost de 1944 Foto: Viquipèdia

Als 99 anys, el 31 de març moria Rafael Gómez Nieto. El seu nom dirà poc a la majoria de lectors, com sol succeir amb molts herois anònims. Ell ho era. Va ser un dels republicans espanyols que, refugiats a França després de la Guerra Civil, es va enrolar en la Resistència i va entrar al París que va ajudar a alliberar de Hitler el 1944. Rafael Gómez, nascut a Andalusia i que va viure anys a Catalunya, va ser un dels integrants de La Nou, la llegendària companyia que, a les ordres del general Leclerc, va passejar-se pels Camps Elisis després de fer escapar els nazis invasors. Aquell dia, ell va ser un dels pocs derrotats per Franco que va poder cantar victòria. Només la Covid va poder derrotar el combatent de sempre.

Ruiz Zafón, la llum de la tenebra L'escriptor català Carlos Ruiz Zafón Foto: Europa Press

El càncer va posar fi a la vida l'escriptor Carlos Ruiz Zafón als 55 anys. L'autor de L'ombra del vent, el seu llibre més conegut, va morir a Los Ángeles. L'autor català va ser dels creadors literaris més destacades de les darreres dècades. Pocs mesos després de la seva mort, es va publicar La ciutat de vapor, la seva obra pòstuma, un recull d'onze relats que ell havia escrit com un homenatge particular als seus lectors. La tetralogia El Cementiri dels Llibres Oblidats -de la qual L'ombra del vent va ser el primer títol- ha quedat com una referència de la seva obra, truncada pel càncer. Els seus crítics sempre van destacar la seva capacitat per captivar amb una narrativa que aplegava enigma i elements màgics. Potser perquè, com deia ell, hi ha coses que només es poden veure entre tenebres.

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo Pau Donés, cantant de Jarabe de Palo Foto: ACN

Després d'una llarga batalla amb el càncer, el 9 de juny es va conèixer la mort de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Tenia només 53 anys. Poques setmanes abans, el grup va treure el seu darrer tema, Tragas o escupes. Una de les cançons que incloïa és Eso que tu me das, on l'artista agraeix a tota la gent que el va ajudar a combatre la malaltia (Gracias a ti seguí/remando contra la marea). Tenia previst tornar al escenaris, que convivien amb el seu pols amb el càncer, però l'agreujament del seu estat va fer que precipités la sortida del single. El seu nom ja està lligat per sempre a la història de la millor música recent, des que amb 30 anys, el 1996, va fundar Jarabe de Palo i toqués l'èxit amb un tema que seria mític, La Flaca.



Quino, l'humor de Mafalda Quino amb la seva Mafalda. Foto: europa press

"Unió Buenocràtica? Acció Cívica Bondadista? Bonisme Popular Independent? Per què sona sempre malament bondat i política?", es preguntava Mafalda en un acudit. L'humor àcid i sempre tendre de la popular creació de Quino va patir una forta ensopegada el 30 de setembre quan es va fer pública la mort de l'autor, als 88 anys. Es deia Joaquín Salvador Lavado i havia nascut a l'Argentina. Com sol succeir a molts artistes, no va encaixar gaire amb alguns dels règims establerts als eu país i el 1976 va haver d'anar a l'exili. Als militars, Mafalda no els feia gràcia. El 2014, va rebre el Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats. Ell ja no hi és, però la seva Mafalda resta plena de salut i amb la barreja única de mala llet i ingenuïtat vivint juntes com només Quino sabia combinar.



Rosa Maria Sardà, la millor florista Rosa Maria Sardà el novembre del 2017 Foto: ACN

Víctima del càncer, l'11 de juny va morir Rosa Maria Sardà als 78 anys. Era una de les intèrprets més carismàtiques de l'escena catalana. Va començar com a actriu còmica, però va consolidar una carrera que abastava tots els gèneres en cine, teatre i televisió. L'escena li venia de sang: una àvia i un besavi havien estat actors i ella es va casar amb un integrant de La Trinca, Josep Maria Mainat. Des dels anys seixanta la seva trajectòria no va fer més que ascendir, amb interpretacions antològiques a l'Esperant Godot de Samuel Beckett o La Rambla de les floristes de Josep Maria de Sagarra. Va treballar amb tots els grans de la direcció i la creació, de Benet i Jornet a Mario Gas, de Fernando Trueba a Pedro Alomdóvar i Ventura Pons. La Sardà, com tothom l'anomenava, va ser la millor "florista". Com en l'obra de Sagarra, i com va repetir després dels atemptats del 17-A, va voler defensar sempre l'esperit de llibertat: "Vostè sap què és la Rambla de les Flors? Si em treuen de la Rambla, em mataran. Perquè jo aquí respiro un aire lliure, però amb un rei a dins del cos".

John Hume, pau a Belfast John Hume ha mort als 83 anys Foto: EuropaPress



Quan va morir John Hume el 3 d'agost als 83 anys, feia temps que no estava en el primer pla. Però això no li treu transcendència a una figura que va canviar la història d'Irlanda del Nord. Hume va ser un dels artífexs dels acords de pau de Divendres Sant del 1998, que van posar fi a la violència a Belfast i van afermar les bases d'una pau consensuada. Hume va obtenir per això el Nobel de la Pau. Líder del Partit Socialdemòcrata i Laborista de l'Ulster, amb presència dins de la comunitat catòlica irlandesa, les seves posicions sempre van ser minoritàries davant de les del Sinn Fein o de l'unionisme probritànic. Hume sabia que res es podia construir des de la retòrica i l'odi.



R.B. Ginsburg, la jutgessa indomable La jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units, Ruth Bader Ginsburg Foto: ACN

El 25 de setembre moria la jutgessa Ruth Bader Ginsburg, magistrada del Tribunal Suprem nord-americà. Tenia 87 anys i combatia un càncer des de feia temps. Era una dona que va anar agafant protagonisme fins a convertir-se en un símbol de la justícia més compromesa amb les gtransformacions socials. En un tribunal d emajoria conservadora, sovint li va tocar liderar les veus dissidents. Defensora dels drets de la dona, va saber unir una convicció de fons pels seus ideals amb una actitud empàtica i una gran capacitat per sumar aliances. Per això repetia sovint: "Lluita per les coses que t'importen, però de manera que convidis els altres a unir-se". No era una jutgessa estrella. Simplement, va intentar ser coherent. Per deixar petjada, en va tenir prou.



Sean Connery, agent especial d'Escòcia Sean Connery interpretant a James Bond Foto: Wikipedia Commons

L'octubre ens deixava Sean Connery, un dels actors més carismàtics, als 90 anys. Conegut pel seu paper com a James Bond o agent 007, Connery era un mite del cine. Tot i que el seu únic Oscar el va guanyar per un paper d'actor secundari a Els Intocables, de Brian de Palma. Però no tot en la seva vida va ser glamurós. Connery va créixer en un barri obrer d'Edimburg i el seu camí cap a la catifa vermella va ser un trajecte d'esforç i feines dures, inclosa la de constructor de taüts. A la gran pantalla va donar vida a un agent secret al servei de la Corona britànica. Però ell sempre va tenir clar quin era el seu país i va comprometre's amb la causa del nacionalisme escocès. Un dels símbols culturals de l'imperi britànic era un independentista d'Escòcia.