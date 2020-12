Laura Borràs: «Som un país ric, però també espoliat»

Els candidats de Junts a les eleccions del 14-F s'han presentat avui a Sabadell. Sense resoldre encara la incògnita de si Carles Puigdemont serà o no el cap de llista, Laura Borràs, Gemma Geis, Ramon Tremosa, Albert Batet i altres candidats s'han fet la foto i han fixat els objectius de la seva campanya. Junts intentarà mantenir la doble mirada: d'una banda sobre la prioritat social i econòmica a que obliga la pandèmia, i, de l'altra, a no perdre de vista el procés. "L'1-O va valer la pena", han afirmat. Borràs ha tornat sobre els clàssics de l'espai polític de Junts per afirmar que Catalunya és un país "ric però també espoliat".Borràs ha promès que, si és presidenta, el seu serà un govern capaç de superar la divisió al camp independentista: "Volem fer història i la volem fer junts perquè sabem que separats som més dèbils", ha afirmat intentant presentar la seva opció no només com una opció de lideratge sinó també per refer ponts. La seva oferta és la "d'un bon govern fort i eficaç, ambició per les persones i ambició nacional per una Catalunya independent".Borràs ha assegurat que la seva és "una candidatura de gent preparada i solvent, de gent amb trajectòria i per fer l'equilibri necessari entre salut i economia". És, segons ha dit, tan important "saber gestionar la crisi sanitària com l'economia" i no es tracta només "de demanar ajudes i subvencions". La candidata s'ha referit al lament que hi ha al Govern sobre la manca de recursos per fer front a totes les necessitats derivades de la pandèmia: "Som un país ric però també espoliat", ha indicat en referència al dèficit fiscal que cap sistema de finançament ha estat capaç de resoldre.Els caps de llista de Junts, Ramon Tremosa, Gemma Geis i Albert Batet, han aprofitat l'escenari de Sabadell, una de les ciutats de la corona metropolitana on la seva formació té més presència, per presentar-se. Geis ha demanat "un bon govern" que ajudi a posar les bases de la reactivació. Tremosa ha centrat la seva intervenció en la necessitat d'atreure "talent" i els fons europeus a Catalunya mentre que Batet ha tingut un to més polític. Ha cridat a "fer pinya" i resoldre el debat entre "avançar o retrocedir", en una crítica a ERC."Tot el que hem fet, sigui el 9-N, Junts pel Sí, l'1-O, la presó o l'exili té sentit i ens ha reforçat", ha dit el cap de llista per Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor