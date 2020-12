Un component dels col·lutoris bucals redueix mil vegades la capacitat d'infecció de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Personal investigador d'IrsiCaixa i científics del Dentaid Research Center han comprovat que el clorur de cetilpiridini (CPC), un component químic present en certs col·lutoris bucals, té efecte antiviral sobre el coronavirus. Concretament, és capaç de reduir fins a 1000 vegades la capacitat d'infecció del SARS-CoV-2, segons els resultats d'un experiment dut a terme en cèl·lules cultivades al laboratori.Prèviament s'havia apuntat als col·lutoris com a eina útil per frenar la transmissió gràcies a la seva capacitat antisèptica, però ara s'assenyala directament aquest component, el CPC. De moment, l'efecte antiviral s'ha demostrat en aquests estudis preclínics i el següent pas és fer-ho en un assaig d'eficàcia en humans.L'assaig el liderarà la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS). Des d'IrsiCaixa apunten que demostrar l'efecte antiviral en humans serà "clau" per ajudar a reduir la transmissió del coronavirus, ja que els col·lutoris són econòmics, fàcilment distribuïbles i emmagatzemables."Els resultats que hem obtingut són prometedors. Que un col·lutori amb CPC sigui capaç de reduir tant la capacitat d'infecció del SARS-CoV-2 és una molt bona notícia", destaca el director d'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet. Segons Joan Gispert, director de R+D+i a Dentaid, s'està treballant en uns col·lutoris que podrien ser una potencial eina de prevenció de la transmissió.La membrana és un element imprescindible pels virus a l'hora de reconèixer les cèl·lules i infectar-les. En l'estudi preclínic s'ha demostrat que la membrana es desestabilitza en contacte amb el CPC i el SARS-CoV-2 és incapaç d'infectar.Per comprovar-ho, el personal investigador ha posat en contacte durant dos minuts virus aïllats de pacients amb COVID-19, amb el col·lutori que conté CPC. Així, han pogut observar que la capacitat d'infecció del SARS-CoV-2 després d'haver estat en contacte amb el col·lutori es redueix fins a 1.000 vegades en cultius cel·lulars.

