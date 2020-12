VÍDEO Un veí de Sant Celoni explica la seva experiència com a víctima de «pishing»

Un veí de Sant Celoni ha explicat en un vídeo com va ser víctima de pishing per algú que es va fer passar per un fals suport tècnic de Microsoft. Andreu Arenas ha dit que el van trucar per telèfon per comunicar-li que tenia un problema molt greu a l'ordinador."Té hackers dintre i poden fer operacions en nom seu i això és molt perillós", li van dir els falsos tècnics de la companyia informàtica en un intent de fer-li creure que li solucionarien el problema si seguia les indicacions que li donaven.S'ho va creure i va anar seguint el que li deien a través d'una aplicació. "Ens poden indicar que visitem una pàgina web, ens fan introduir dades, un codi que ens proporcionen o bé demanen de descarregar algun arxiu o programa". Els falsos operaris van dir que "només" li costaria 10 euros però se solucionaria el problema.L'objectiu final és aconseguir mitjançant l'estafa diners de les víctimes o accés a la informació que hi ha dins l'ordinador. "Ara ja estic més tranquil, però no m'explico com vaig poder caure en el parany d'aquesta manera, semblava que ells m'ajudaven".Andreu Arenas ha volgut compartir la seva experiència per posar en alerta altres persones que puguin rebre una trucada similar.Un correu electrònic, un SMS o una trucada de telèfon solen ser els paranys més utilitzats per ciberdelinqüents. Per no caure a les seves xarxes, cal tenir especial cura en cada clic i en cas de ser-ne víctima hi ha alguns passos de seguretat a seguir.En primer lloc s'ha de canviar la contrasenya d'accés als comptes corrents. Després informar a tots els contactes per prevenir-los amb la finalitat d'evitar que també siguin víctimes del mateix atac de pishing.També cal contactar amb l'entitat bancària facilitant-los la informació que suplanta una entitat bancària o qualsevol altra empresa perquè els especialistes puguin analitzar la informació rebuda.Evidentment, cal denunciar l'estafa a la policia i col·laborar amb l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) per evitar que altres persones puguin ser-ne víctimes.

