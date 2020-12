JxCat votarà en contra dels pressupostos de Barcelona

Junts per Catalunya (JxCat) votarà en contra dels pressupostos municipals a Barcelona en el ple d'aquest dimecres. Així ho ha anunciat la presidenta del grup municipal, Elsa Artadi, avui en roda de premsa. Artadi ha qualificat els comptes de "greu error" i ha defensat que no són útils "per donar resposta a les necessitats de famílies i empreses davant la crisi que ha generat la Covid-19".Artadi ha assegurat que els pressupostos que s'aprovaran demà al ple "no són els que necessita la ciutat" i els ha qualificat de "conservadors i ortodoxos". Enguany els pressupostos superen els 3.200 milions d'euros, una xifra rècord.Els postconvergents, doncs, no reeditaran l'acord d'ara fa un any, quan van pactar els pressupostos a última hora amb socialistes, comuns i republicans. Barcelona en Comú i el PSC esperaven fins a última hora un suport de JxCat que no es materialitzarà.JxCat ha comunicat la seva decisió després que el govern de Barcelona en Comú i PSC hagi pactat els comptes amb ERC i que la Barcelona pel Canvi de Manuel Valls hagi decidit votar-hi a favor . L'acord de l'executiu municipal amb ERC ja representava una majoria suficient per tirar endavant els comptes i amb el suport de Valls seran 30 dels 41 regidors del consistori que hi donaran llum verda.Ciutadans ja va anunciar que votaria en contra de la proposta de comptes, mentre que ara mateix només que per saber què farà el PP. Josep Bou va obrir la porta a una possible abstenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor