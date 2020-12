La Generalitat arxiva oficialment el projecte de la incineradora de Cercs

Vilanova amb l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós. Foto: J. L. Freijo

La Plataforma Antiincineradora de Cercs (PAIC) ha rebut la notificació del Departament de Territori i Sostenibilitat que el projecte de crema de residus queda arxivat per incompatibilitat urbanística. Malgrat tot, l'entitat continuarà activa perquè entén que la iniciativa podria reactivar-se, ja que no hi ha "voluntat política" d'aparcar-la definitivament. Ho ha explicat en roda de premsa l'alcaldessa de la Nou de Berguedà i membre de la plataforma, Mercè Fuentes, aquest dilluns. "Fins aquest cap de setmana no havíem rebut la comunicació que sí que queda aturada perquè hi ha un problema urbanístic", ha apuntat.Mercè Fuentes ha admès que la notificació oficial "ens ha tranquil·litzat una mica", perquè "fins ara semblava que només s'havia explicat a través dels mitjans de comunicació i no acabàvem de saber si era veritat". Amb tot plegat, la Plataforma Antiincineradora no abaixa la guàrdia: "També ens estan dient que les obres de desmuntatge de l'antiga central tèrmica estan parades, però nosaltres tenim vídeos i fotografies preses amb dron que avalen el contrari".Una de les denúncies que fa la Plataforma Antiincineradora és que no es faci efectiva immediatament la moratòria per impedir que es construeixin noves incineradores a tot el país.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha reiterat en les darreres setmanes que un informe del gabinet jurídic central del 27 de novembre diu que no es pot fer una moratòria de nous projectes d'incineració de residus a través d'un decret o d'un acord del Govern.Segons Calvet, s'argumenta que no compleix els requisits d'urgència i que s'ha de fer a través d'una llei. Davant aquest escenari, el conseller aposta per incloure aquest debat a la llei de residus que està redactant el departament. Una posició que no satisfà a les entitats, que asseguren que el conseller està ignorant activament la voluntat parlamentària.El moviment antiincineració és especialment crític també amb l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, perquè creuen que tenia la potestat de bloquejar el projecte per sempre. El temor és que el projecte es torni a presentar en un futur mandat resolent la incompatibilitat detectada per la comissió d'Urbanisme.Una de les persones que han intervingut en la roda de premsa de la Plataforma d'aquest dilluns ha estat el diputat Santiago Vilanova, un històric de l'ecologisme que es va presentar com a independent a la llista de Junts per Catalunya en les darreres eleccions. "La posició del grup respecte a la moratòria és contradictòria amb la del conseller Calvet, hi ha un informe jurídic que és totalment al servei d'una posició i que permet, fins i tot, la possibilitat d'evitar aplicar la moratòria", ha criticat Vilanova.Segons Santiago Vilanova, el projecte de la incineradora busca solucionar al Berguedà "un problema que és de l'àrea metropolitana". El diputat de Junts per Catalunya opina que "el lobby de la incineració ha dominat la política catalana durant molt de temps". "A Catalunya s'han fet les coses tan malament els últims anys en el tema de la incineració que s'està anant en contra de la dinàmica internacional i europea", ha assegurat Vilanova."L'Ajuntament de Cercs no hauria d'anar contra la voluntat de la majoria d'ajuntaments del Berguedà, del Consell Comarcal i del govern de Berga. El lobby de la incineració continua gaudint de cànons irrisoris per abocar (47,10 euros per tona) i per incinerar (26,60 euros per tona) quan a la Unió Europea aquests es situen entre 130 i 150 euros", ha alertat.Santiago Vilanova s'ha reunit amb l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer. Ha demanat mantenir viva la flama de l'oposició popular al projecte per tal que no es tiri endavant de cap manera i ha reclamat la moratòria aprovada pel Parlament el 5 de març gràcies a una moció impulsada per la Plataforma Ciutadana Residu Zero.

