El Govern impulsa una nova línia d'ajuts de 60 milions per a restaurants i comerços

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha impulsat una segona línia d'ajuts a la restauració, els centres d'estètica i bellesa i les botigues de centres comercials dins d'un centre comercial, que està dotada amb 60 milions d'euros. La mesura, impulsada des del Departament d'Empresa i Coneixement, està oberta des d'aquest dilluns i es pot demanar a partir del migdia a través del Canal Empresa.En concret, s'hi poden acollir autònoms, microempreses i pimes que al novembre van estar obligats a tancar per les restriccions de la pandèmia. S'atorgaran quantitats fixes, i els bars, restaurants i cafeteries rebran 2.000 euros, els centres d'estètica, 1.500, i els comerços en centres comercials, 3.000 euros. En el cas de la restauració i l'estètica, es tracta del segon ajut específic al que es poden acollir.Segons ha indicat el Departament d'Empresa, només hauran de tramitar l'ajut els qui no n'hagin sol·licitat cap anteriorment. Per tant, s'han d'inscriure només els establiments de centres comercials o els de la restauració i estètica que no van demanar els diners en la primera convocatòria.Els establiments de restauració i centres d'estètica que ja van rebre un primer pagament en la primera línia d'ajuts, del 26 d'octubre, rebran un segon pagament automàtic sense haver de fer cap nou tràmit. Tot i això, l'executiu prioritzarà el pagament d'aquelles empreses que no hagin percebut encara cap ajut.L'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn es van manifestar dilluns a la tarda a Barcelona per protestar contra l'enduriment de les restriccions per la pandèmia, les quals limiten l'obertura de bars i restaurants a uns horaris determinats per servir esmorzars i dinars, però no sopars al mateix recinte. Unes 800 persones van recórrer sorollosament el centre de la ciutat amb lemes contra el Govern i la seva gestió.La Generalitat, però, reclama al govern espanyol que també impulsi mesures per ajudar els sectors afectats, atès que Espanya és un dels estats amb menys estímuls per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia. L'executiu català, al seu torn, ha anunciat altres iniciatives en aquest àmbit, com ampliar un any addicional de carència els crèdits de l'Institut Català de Finances a causa de la Covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor