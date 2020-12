Budó, sobre la petició de Torra d'endurir restriccions per Nadal: «No gestionem només una crisi sanitària»

Altres notícies que et poden interessar

L'endemà que el Parlament quedés dissolt i es donés per liquidada la legislatura , el Govern ha detallat els protocols que regiran la convocatòria de les eleccions. Però el focus de la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu s'ha tornat a centrar en les restriccions fixades pel Govern per aquest Nadal. L'expresident de la Generalitat Quim Torra, en una entrevista a SER Catalunya , havia demanat endurir-les. I la consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, li ha respost: "No estem gestionant només una crisi sanitària, també estem gestionant una crisi econòmica i social. I hem de trobar aquest equilibri", ha raonat Budó, que integra el mateix espai polític que l'expresident.La portaveu de la Generalitat, que ha evitat definir el missatge de Torra com una "crítica" al Govern, ha explicat que l'obligació de l'executiu és gestionar la "complexitat" de la crisi sanitària, econòmica i social. Per això, ha recordat que ja està previst que el 28 de desembre -dilluns que ve- el Govern revisi si la situació epidemiològica permet canviar o "flexibilitzar" mesures. Abans, però, no s'alterarà el pla. "No són mesures fàcils. Són mesures doloroses", ha afirmat la consellera de la Presidència sobre les decisions preses que afecten el sector de la restauració. La Generalitat ha activat un segon paquet d'ajudes a la restauració i el comerç per valor de 60 milions d'euros. Torra havia demanat que es limitessin les reunions familiars a la bombolla de convivència més íntima . "En la situació en què estem, de debò que no podem limitar-nos a celebrar el Nadal amb la nostra família més íntima, amb la nostra bombolla, i acabar a les deu de la nit?", havia expressat l'expresident. "Hi ha coses que cauen pel seu sentit comú", havia reblat Torra, que havia insistit que hi ha mesures del Govern que són poc clares perquè admeten massa excepcions.Al marge del debat sobre les restriccions d'aquestes festes, el Govern ha detallat aquest dimarts els protocols que han de regir les eleccions del 14 de febrer. El conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ha comunicat que el Departament de Salut serà el responsable de decidir si és viable vacunar de forma prioritària els integrants de les meses electorals. Solé ha recordat que la proposta es va consensuar a la taula de partits d'aquest dilluns, però que la decisió sobre si és possible l'haurà de determinar Salut. El que sí que ha descartat de forma preventiva és els ciutadans vulnerables puguin ser exclosos del sorteig de les meses electorals. "Formar part d'una mesa electoral és una obligació i també és un dret", ha afirmat Solé, que ha recordat que seran els propis ciutadans els que hauran de recórrer la designació.De cara als comicis, el Govern farà una tramesa de butlletes electorals a casa de tots els ciutadans inclosos al cens per evitar la interacció en la jornada del 14 de febrer. El conseller d'Exteriors també ha anunciat que l'11 de gener la Generalitat es tornarà a reunir amb els partits -per tercera vegada- per actualitzar la situació epidemiològica i enfocar la decisió final sobre la celebració dels comicis. Prèviament, ja s'ha acordat que la data límit per decidir si es posposen les eleccions serà el 15 de gener. Si s'acaben fent els comicis, es votarà en tres franges horàries recomanades: de 9 del matí a les 12 del migdia ho faran els col·lectius de risc; de 12 del migdia a les 7 de la tarda serà el torn de la població sense condicionants; i de les 7 de la tarda a les 8 del vespre podran accedir als col·legis les persones contagiades i els contactes estrets. No s'ampliarà l'horari per votar, com s'havia apuntat inicialment.La portaveu del Govern ha anunciat que el Govern ha articulat el mecanisme per assumir la despesa de les trucades al 061 des de l'inici de la pandèmia. Budó ha detallat que el conveni que signaran els departaments de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Salut amb les empreses operadores de telefonia establirà la gratuïtat de la línia fins al juny del 2021. "El Govern retornarà a les companyies la despesa generada pels serveis prestats a partir del 14 de març, data en què va entrar en vigor l’estat d’alarma. La mesura beneficiarà tots els usuaris independentment de la seva companyia telefònica", ha afirmat la consellera de la Presidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor