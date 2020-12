Les reserves turístiques al País Valencià cauen un 43% en una setmana

Altres notícies que et poden interessar

Les reserves turístiques per al País Valencià han caigut un 43,07% en una setmana, segons dades ofertes per Travelgate X sobre les peticions realitzades els últims dies. La baixada està molt vinculada a les noves restriccions de mobilitat a la majoria de regions espanyols.La caiguda és una de les més baixes de tot l'Estat. A Catalunya, s'ha donat una xifra semblant (-40,94%), una mica més que Castella i Lleó (-39,77%), Andalusia (-36,18%) i Galícia (-24,24%).Les reserves també han caigut a les illes, amb un 14,22% menys a les Canàries i un 12,47% menys a les Illes Balears. També hi ha hagut descensos acusats a Madrid (-21,78%), Aragó (-11,83%) i Euskadi (-23,1º2%).La xifra de dies compresos entre la data de la reserva i la data d'arrivada també es redueix. Ara, en el 25% dels casos se situa en un dia, mentre que un 14,35% ho fa en un marge entre dos i tres dies.L'estada mitjana se situa en un 40,74% dels casos en un dia, mentre que el 44,48% ho fa entre dos i cinc nits.La majoria de turistes són espanyols, seguits a molta distància pels britànics i francesos.

