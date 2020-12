Crisi entre el Marroc i Espanya al més alt nivell

El govern espanyol ha convocat d'urgència l'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, per demanar-li aclariments sobre les declaracions del primer ministre marroquí, Saadeddine El Othmani, en les quals ha defensat que Ceuta i Melilla "són marroquins com el Sàhara".La secretària d'Estat d'Afers exteriors, Cristina Gallach, ha traslladat a l'ambaixadora que l'executiu espanyol "espera de tots els seus socis respecte a la sobirania i integritat territorial" d'Espanya, segons ha informat el Ministeri d'Afers exteriors en un comunicat.Les paraules d'El Othmani i la convocatòria de l'ambaixadora, una forma de protesta diplomàtica, es produeixen a pesar que tots dos governs insisteixen que les relacions són excel·lents i estretes, cosa que els dos han reiterat en les últims dies després d'ajornar la cimera bilateral del passat 17 de desembre per la situació generada per la Covid-19.En concret, el primer ministre del Marroc va defensar durant el cap de setmana que les dues ciutats autònomes espanyoles "són marroquines com el Sàhara", després que el passat 10 de desembre el president nord-americà, Donald Trump, reconegués la sobirania del regne sobre el Sàhara Occidental.En una entrevista concedida a una cadena egípcia, de la qual es fan ressò els mitjans marroquins, El Othmani ha reconegut que pel què respecte als dos enclavaments espanyols "el statu quo dura ja cinc o sis segles". En aquest sentit, ha considerat que "arribarà el dia en què reobrirem l'assumpte de Ceuta i Melilla, territoris marroquins com el Sàhara".No obstant això, el primer ministre marroquí ha dit que no és el moment d'abordar aquesta qüestió amb el govern espanyol. "Primer cal arreglar definitivament el conflicte del Sàhara, que és la nostra prioritat absoluta", ha subratllat.Les paraules del primer ministre del Marroc han generat crítiques entre diversos partits de l'oposició, entre ells el líder del PP, Pablo Casado, que ha instat el govern espanyol a "respondre immediatament" perquè la sobirania espanyola de les dues ciutats autònomes i la integritat territorial nacional "és irrenunciable".En un missatge en el seu compte oficial de Twitter, que ha recollit Europa Press, Casado ha emmarcat aquestes paraules en la "feblesa" de l'executiu que lidera Sánchez. "La divisió interna i la feblesa internacional del Governo PSOE-Podem costa massa cara", ha postil·lat.També Vox ha reclamat una "resposta contundent" i ha criticat la "covardia" del govern espanyol davant les "pretensions expansionistes de la tirania marroquina", que "són un perill" per a la sobirania espanyola. "L'enemic fa olor la por i la covardia d'aquest govern", ha assenyalat Vox en un missatge publicat a la xarxa social Twitter.Segons el primer ministre del Marroc, la conjuntura geopolítica actual és cada vegada més propícia per forjar la confiança mútua amb Espanya que, en la seva opinió, ha canviat de forma palpable la seva postura respecte al Sàhara, en coherència amb les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU.Després de l'anunci dels Estats Units que reconeixia com a marroquí el Sàhara Occidental, la ministra d'Afers exteriors, UE i Cooperació, Arancha González Laya, va sostenir que la solució al problema del Sàhara Occidental "no depèn de la voluntat o d'una acció unilateral d'un país, per molt gran que aquest país sigui", sinó que "el centre de gravetat està a l'ONU".Així mateix, la ministra s'ha remès a les resolucions del Consell de Seguretat per resoldre la qüestió del Sàhara. L'ONU considera a l'antiga colònia espanyola un territori no autònom. Des de 1991 una missió militar de l'organització, la Minurso, supervisa l'alto el foc entre el Marroc i el Polisario. La missió es renova cada any, i acaba de ser-ho fins al 31 d'octubre de 2021.Espanya i el Marroc anaven a celebrar a mitjan desembre una Reunió d'Alt Nivell (RAN) que ha estat ajornada a febrer de 2021 a Rabat a causa de la pandèmia de coronavirus.

