Puigdemont encapçalarà la llista de Junts el 14-F

Carles Puigdemont sap que és el gran actiu de Junts. Ho vol seguir sent i, per això, s'ha reservat un lloc preeminent a la llista electoral del 14 de febrer. L'encapçalarà tot i que no optarà a la presidència de la Generalitat. Puigdemont va assumir el passat novembre que no podia prometre un retorn per ser president que sabia que no podria complir pels efectes de la repressió, que fa més de tres anys que el manté exiliat. La solució feia temps que estava damunt la taula i ell no s'hi tancava en banda, tal com havia avançat NacióDigital : ser cap de llista, però no el candidat a president de la Generalitat.La situació es va resoldre amb unes primàries a Junts per escollir candidat efectiu a la presidència que va guanyar Laura Borràs. Només calia que Puigdemont escoltés el clam dels quadres que demanaven que deixés de banda els dubtes i seguís sent la cara principal, i per tant el candidat, del projecte on han guanyat pes figures que no havien estat vinculades a CDC i el PDEcat, com ara Borràs o Joan Canadell.En el vídeo enregistrat conjuntament amb Laura Borràs que ha servit d'anunci públic, Puigdemont recorda que vol "contribuir" a fer de Borràs "la primera presidenta de Catalunya" i que, per això, demanarà a l'executiva encapçalar la llista per Barcelona. La militància, exposa el president del partit, haurà de validar aquesta opció.Al seu torn, la candidata efectiva subratlla en el missatge amb Puigdemont que és un "privilegi" treballar al seu costat i també una "responsabilitat". "Hi som junts i junts ho hem de fer possible", conclou Borràs.Puigdemont serà cap de cartell per reforçar la candidatura de Borràs i ha descartat altres opcions com anar de dos, ser cap de llista per Girona o no presentar-se. Finalment, s'ha imposat la via que es va plantejar ja d'entrada. El president a l'exili va guanyar a ERC el 21-D i també a les europees de maig de 2019 i ara vol que la seva figura serveixi per validar a les urnes el ful de ruta del Consell per la República.Es presenta, a diferència del que va fer fa tres anys, sense alimentar l'esperança d'un retorn que ja aleshores no era gens clar perquè no hi havia cap indici que l'Estat relaxés la repressió. El model triat amb Borràs de candidata efectiva ("la gent ha de saber què vota", diuen al seu entorn) pensen que permetrà maximitzar els perfils.L'oferta política del partit de Puigdemont per als comicis de febrer inclou la defensa de la "confrontació" amb l'Estat i la proposta que, si l'independentisme supera el llindar del 50% dels vots, el resultat es tradueixi en conseqüències polítiques pactades amb els socis de govern. Així també ho reclama el Consell per la República, ens que presideix.

