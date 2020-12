L'Estat assegura que els beneficis de la vacuna «superen els riscos» i està indicada per a casos lleus i greus

"Hi ha dades suficients per garantir la seguretat de la vacuna", ha assegurat Lamas, que també ha explicat que els efectes secundaris que s'han determinat fins ara "són molt habituals en aquest tipus de vacuna".Els estudis publicats fins ara determinen que els beneficis "superen els riscos" i per això se li ha concedit l'autorització "provisional". Queden per saber qüestions com ara "el temps d'immunització, la resposta que es pot esperar en dones embarassades, o en persones immunocompromeses, o en els nens". Qüestions que, ha dit, s'aniran resolent a mida que vagi augmentant el percentatge de persones vacunades.Davant d'aquestes eventualitats, la secretària d'Estat de Sanitat, Sílvia Calzón, ha explicat que es demanaran informes mensuals sobre l'evolució de la vacunació i les possibles contraindicacions que es puguin detectar.Pel que fa a la campanya de vacunació, Calzón i Lamas han recordat que d'acord amb les Comunitats Autònomes i amb el que dicta la Unió Europea, els primers a rebre l'antivirus seran els residents de geriàtrics i el persona que hi treballa, seguits del personal sanitari en primera línia de risc.Ambdues alts càrrecs del Ministeri de Sanitat també s'han referit a la nova soca de la covid-19 que s'ha detectat al Regne Unit, i que ja ha fet que desenes de països europeus, entre ells Espanya, prohibeixin els vols provinents d'aquest país.Lamas ha assegurat que se seguirà "amb especial atenció" tot el que estigui relacionat amb la nova variant però ha indicat que, a priori, "sembla que la vacuna protegirà". No ha negat que "encara és prematur" però ha subratllat que "les dades prèvies apunten que no se'n veuria afectada l'eficàcia".Finalment Calzón s'ha referit al registre de persones que no es vulguin vacunar que l'executiu estatal i les Comunitats Autònomes estudien implementar. La secretària d'Estat de Sanitat no n'ha donat detalls específics però sí ha volgut deixar clar que registrar el rebuig a la vacunació "pot ser d'interès" per establir quines són les causes a la negativa "entre determinats grups de població", per "reforçar la informació sobre els beneficis de les vacunes".