L'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn es manifesten a Barcelona: «No podem més»

L'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn s'ha manifestat aquest dilluns a la tarda a Barcelona per protestar contra l'enduriment de les restriccions per la pandèmia. Unes 800 persones han recorregut sorollosament el centre de la ciutat –amb sortida a la plaça de Sant Jaume i arribada a la cruïlla entre Diagonal i passeig de Gràcia- amb lemes contra el Govern i la seva gestió."No podem més", "Volem treballar" o"Amb l'hostaleria no es juga" han estat algunes de les consignes. "Ja n'hi ha prou de criminalitzar-nos. La decisió que només puguem treballar per franges horàries no té ni solta ni volta, i s'ha fet des de la més absoluta ignorància", clamen des del sector, que en un principi s'ha concentrat davant el Palau de la Generalitat.

