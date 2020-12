Llach reivindica «el dret a ser nacionalistes» en la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat

Lluís Llach ha proclamat aquest dilluns que "ningú s'ha de sentit avergonyit de ser nacionalista per l'alliberament nacional". Ho ha dit en el transcurs de l'acte de lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat que ha rebut junt a la pedagoga Maria Teresa Codina. Llach s'ha referit al "temporal pandèmic" que es pateix en aquests moments, fruit de la crisi sanitària, però també de la "pandèmia democràtica".Llach ha dit que s'ha venut la idea que el nacionalisme és una qüestió de sentiments irracionals. "És una fal·làcia, és una mentida", ha proclamat. "El nacionalisme, quan és alliberament social, és una qüestió purament ideològica". "No hi ha ciutadans lliures en un país que no és lliure -ha dit-. Això és l'abecedari". Ha contraposat el nacionalisme de "lluitadors pel nostre país" al "nacionalisme dominant colonial de tota la vida".El cantautor ha agraït el seu públic per fer-li sempre costat i per donar-li coratge. Llach ha defensat "el dret a ser nacionalistes" quan el nacionalisme és alliberador. En la seva intervenció ha fet una lloança del president Torra, de qui ha dit que va ser un governant "necessari" de qui ha destacat el seu "sentit de ciutadania".La Generalitat ha atorgat aquest dilluns la seva Medalla d'Or a dues figures complementàries de la cultura catalana: la pedagoga Maria Teresa Codina i Lluís Llach, un acte que ha tingut la aprticipació musical de Biel Majoral. Ignasi Sabater, l'alcalde de Verges, ha fet la glossa del cantant, de qui ha destacat l'aposta per la utopia, tot recordant el que deia d'ell l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán, que una vegada va definir Llach com un símbol de l'ètica de la resistència.Joan Soler Mata, professor de la Universitat de Vic, ha vinculat en l'elogi a Codina els dos perfils, la creació artística i musical, i l'ofici d'ensenyar, dues variants, al capdavall, del mateix compromís al servei del país. Codina és un nom imprescindible dels corrents de renovació pedagògica a Catalunya i deixeble de la malaguanyada Marta Mata.En la seva intervenció, Codina ha recordat la difícil tasca dels mestres en uns moments com els actuals de crisi sanitària. Entre els objectius a llarg termini, ha esmentat "l'escola per a tots i l'educació per a cadascú". Codina ha explicat que el mestre ha de tenir cura de la personalitat de cada alumne. El mestre ha de trobar la manera d'aprofitar l'oportunitat que suposa l'escola per enriquir a cadascun dels alumnes.La mestra ha parlat del sentit comú com a gran bagatge en l'ofici d'ensenyar i ha fet una definició del que vol dir creure en l'educació, que per ella implica que els deixebles siguin millors que l'ensenyant: "L'èxit d'un mestre és que els alumnes el superin". Ha citat el pensador italià Giovanni Rodari que aconsellava als alumnes: "Obre els ulls i tu també aprovaràs".El president Quim Torra ha fet la cloenda i ja lloat la "humilitat" i el "mestratge de ciutadania" dels dos guardonats. De Llach ha dit que ja fa anys que lluita contra "el mateix adversari: el totalitarisme i el pessimisme". Torra ha afirmat que Catalunya és "un país contra pronòstic", perquè coneixent la seva història, "podia haver estat esborrat", però ha tingut a favor seu la voluntat de ser dels catalans.Torra ha definit Catalunya com a "país d'educació, cultura i talent", esmentant les cançons, els llibre si els relats que donen sentit a una cultura. "Amb vosaltres ens sentim poble", ha assegurat adreçant-se a Lluís Llach i Teresa Codina. Gràcies a aquests guardons d'avui, ha afirmat, "Catalunya és un país més culte".

