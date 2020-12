Aragonès signa el decret de convocatòria d'eleccions pel 14-F

En una declaració enregistrada, el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat que l'executiu català treballarà "en tot el que estigui a les seves mans" per garantir que les eleccions del 14-F se celebren amb la "màxima normalitat". "Que la pandèmia afecti el mínim al procés electoral i garantir el dret a vot de tota la ciutadania de Catalunya", ha destacat.Després d'haver signat el decret de convocatòria d'eleccions al Parlament, Aragonès ha dit que espera que aquestes siguin "ben concorregudes" i amb la "màxima participació de la ciutadania". També ha lamentat que acabi una legislatura marcada per la constitució d'un executiu després del 155, la "repressió" i l'impacte de la covid-19.El republicà ha recordat que els comicis són la "màxima expressió de la sobirania com a poble". Ha manifestat que les eleccions com a nació "projecten cap al futur", recullen la voluntat de la ciutadania i preparen per al futur amb "llibertat, igualtat i prosperitat". "El pròxim 14 de febrer se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya", ha conclòs.