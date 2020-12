El transport públic congela els preus per al 2021

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), integrada per la Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha anunciat aquest dilluns a la tarda que el preu del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona es mantindrà el 2021.L'oferta de títols de transport també serà la mateixa que el 2020, que va començar amb el canvi de la T-10 per la T-Casual i de la T-Mes per la T-Usual, entre altres novetats. Aquí es poden consultar els preus de tots els títols per a cada zona.El manteniment de les tarifes permetrà ampliar la caducitat dels títols adquirits durant el 2020, que no caducaran fins al 31 de desembre del 2021. En el cas de la T-verda, la T-16 i la T-compensació covid, mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol."La decisió del Consell d’Administració de l’ATM s’ha pres malgrat que el dèficit provocat per la Covid-19 es preveu que arribi als 750 milions d'euros el 2021", diu l'ATM en un comunicat. La demanda global a la xarxa de transport públic haurà estat inferior al 54% dels valors previs a la pandèmia, i l’ATM preveu que el 2021 se situï entre el 68 i el 80%.El 16 de desembre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar per carta la congelació dels preus al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, i al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damà Calvet.

