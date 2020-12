Les sèries i pel·lícules que desapareixeran de Netflix a partir d'aquesta setmana

Netflix perdrà diverses sèries i pel·lícules del catàleg que ofereix a l'estat espanyol a partir d'aquesta setmana -i finals de l'anterior-. La plataforma perd cada mes diverses llicències -per traspàs a altres plataformes o directament perquè expira el contracte- i aquest desembre no serà una excepció. Ara per ara, però, les pèrdues de l'últim mes del 2020 seran significatives, perquè algunes de les seves sèries han estat un èxit a Netflix. Són aquestes:(18 de desembre)(19 de desembre)(20 de desembre)(20 de desembre)(20 de desembre)(20 de desembre)(30 de desembre)(30 de desembre)(31 de desembre)(31 de desembre)

