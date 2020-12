Nova estafa per WhatsApp: com funciona i com evitar-la

Nova estafa a WhatsApp. Aquestes últimes setmanes s'han tornat a detectar casos de phishing a l'aplicació: els ciberdelinqüents es fan passar per treballadors de la companyia i així aconsegueixen que la víctima comparteixi amb ells la informació que volen.Els ciberdelinqüents envien un SMS o un missatge de WhatsApp a l'usuari fent-se passar per l'equip de suport de l'app. En el text, li comuniquen que el seu compte ha estat atacat, que l'han bloquejat per seguretat i que per recuperar-lo cal que enviï un codi de verificació que li arribarà per SMS.En realitat, però, aquest codi servirà als estafadors per accedir al compte de la víctima i robar-li les dades que necessitin. A més a més, també li poden suplantar la identitat per tal de realitzar transaccions econòmiques.Així doncs, si reps un missatge d'aquest estil, no enviïs cap codi i esborra'l com més aviat millor. Recorda sempre que una empresa mai et demanarà que li cedeixis certes dades així com així, per tant, si t'arriba un text sospitós, ignora'l.

