Els bocinets de Ciutadans

Bocinets? No, cachos gordos

Per Español indepe el 22 de desembre de 2020

Creo que no se ha dado la suficiente importancia a la inútil victoria de Ciudadanos en 2017: mostró una realidad que, desde el independentismo y el catalanismo, nunca se ha querido ver: aquello de "un sol poble" es un bonito deseo pero no existe. Hay una parte importante de ciudadanos de Catalunya - un millón, mínimo - que no sólo no se siente identificada con el país sino que es abiertamente hostil. A pesar de que la inmensa mayoría de votantes son o descienden de españoles que aquí tuvieron la oportunidad de un futuro que su tierra les negaba sienten una profunda animadversión por todo lo catalán. Hablan de los catalanes en tercera persona y mal porque ellos son, por encima de todos, españoles, Sí, España les dio miseria y Catalunya un porvenir pero eso no importa: el sentimiento nacionalista español está por encima de todo. No se puede encarar el futuro de Catalunya obviando esa realidad; es un error definitivo. Como no se puede obviar que Catalunya ha recibido en los veinte últimos años dos millones de inmigrantes de todo el mundo que, en un 99%, son indiferentes o también hostiles al hecho nacional catalán. Cualquier proyecto que no tenga en cuenta estos factores se sitúa fuera de la realidad y, por tanto, está destinado a fracasar.