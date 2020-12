La Fiscalia triga 12 dies a rebre la documentació de la residència de Tremp

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia ha rebut aquest dilluns al migdia la documentació demanada el 9 de desembre sobre la residència Fiella de Tremp , tal com es va comprometre la setmana passada el Departament de Salut.Ara, el ministeri públic estudiarà la informació facilitada pel Departament, 12 dies després de sol·licitar-la, per comprovar si es van seguir els protocols o si hi hauria indicis de delicte davant el brot de coronavirus detectat el 19 de novembre i que ha causat la mort de 60 dels 160 residents del centre. Des del 28 de novembre, la residència està gestionada per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

