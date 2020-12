Valls votarà a favor dels pressupostos a Barcelona i retreu a Colau prioritzar ERC

Manuel Valls també votarà a favor dels pressupostos municipals de Barcelona per al 2021, tal com ha anunciat el portaveu de Barcelona pel Canvi aquest dilluns. Valls assegura que l'objectiu és "estar a l'altura" dels barcelonins i tot i la postura favorable del seu grup als comptes no s'ha estalviat crítiques per a Barcelona en Comú i el PSC, a qui ha retret que hagin pactat els pressupostos amb ERC "en clau electoral".Comuns, socialistes i republicans van escenificar l'entesa aquest diumenge a l'Ajuntament. Una fotografia que, segons Valls, buscava "transmetre al veto a aquells que incomoden". L'exprimer ministre francès ha reivindicat que els comptes porten el segell del seu grup i ha qualificat la fotografia d'Ada Colau i Jaume Collboni amb Ernest Maragall de "precipitada". "ERC marca l'agenda i els temps del govern municipal perquè és incapaç de prioritzar el benestar dels ciutadans a les seves aspiracions electorals", ha dit.La crítica era extensiva a Colau, a qui ha retret "viure captiva d'un marc mental estret" per pensar només en uns "pressupostos progressistes". Valls no ha aprofitat per recordar a l'alcaldessa que els seus vots van fer possible que revalidés el càrrec. "La por de Colau és que se li recordi el pecat original. Recordarà tota la vida què va ser creuar la plaça de Sant Jaume aquell dia", ha afirmat.Valls també ha criticat el PSC, a qui ha acusat d'"abaixar el cap" i preferir la "comoditat" del tripartit.

