Raphael anuncia un concert al Palau Sant Jordi

Raphael actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona l'11 de desembre de l'any 2021, segons ha confirmat la promotora The Project aquest dilluns. El cantant té doncs una doble cita amb Barcelona l'any vinent, on haurà actuat prèviament a l'estiu en el marc del Festival Jardins de Pedralbes.L'artista, de 77 anys, girarà tot l'any vinent per celebrar seixanta anys de trajectòria dalt dels escenaris, i ho farà amb el disc que acaba de publicar, Raphael 6.0. Precisament, l'anunci de l'actuació al Sant Jordi arriba en plena polèmica pels dos primers concerts de presentació del disc que Raphael ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid, controvertits per haver acollit prop de 5.000 espectadors respectivament en plena pandèmia del coronavirus.Fins i tot la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sortit al pas de la polèmica i en defensa de les mesures de seguretat dels concerts, que es van fer al Wizink Center. Ayuso va assegurar que l'esdeveniment complia amb "totes les normatives", ja sigui de ventilació, com d'aforament, i va manifestar que era un espai "segur". Tot i això, va matisar que si la xifra de contagis augmenta, s'hauran d'endurir les restriccions. Al mateix temps, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "disgustat" per les imatges del concert.

