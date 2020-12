Descobreixen una nova variant del coronavirus a Sud-àfrica

Altres notícies que et poden interessar

En plena alerta per la nova variant del coronavirus detectada al Regne Unit, Sud-àfrica ha informat del descobriment d'una altra variant del SARS-CoV-2 que està disparant la segona onada de Covid-19 al país.El ministre de Salut sud-africà, Zweli Mkhize, afirma que les proves mostren "amb contundència" com "la segona onada està impulsada per aquesta nova variant", mentre el professor Ian Sanne, membre de Comitè Assessor Ministerial sobre la Covid-19 a Sud-àfrica, ha assegurat aquest dilluns que es tracta d'una nova variant i no d'una nova soca."Una nova soca provocaria una preocupació molt més gran per tot el que s'ha aconseguit fins ara. Bàsicament, tornaríem a zero i estaríem lluitant amb una nova soca de virus circulant pel món. Però aquest no és el cas", subratlla Sanne en declaracions a EWN "Aquesta és una variant i té alguns canvis genètics, representa una evolució viral", puntualitza el professor, que aclareix que és diferent que la del Regne Unit: "Hi ha dos virus diferents, però són variants d'una mateixa soca del coronavirus", diu. Aquesta nova variant, com la del Regne Unit, és més contagiosa i provoca una càrrega viral més alta en els pacients, però no consta que sigui més perillosa.

