El PSC pregunta al Govern si cedirà el Palau de la Generalitat per a actes electorals

"Té previst el Govern de la Generalitat oferir a la Junta Electoral espais del Palau de la Generalitat, com la Sala Torres García, per tal que s'hi puguin celebrar altres actes de campanya?". Aquesta és una de les preguntes que ha adreçat el PSC al Govern després de l'esdeveniment que el Consell per la República va celebrar dissabte a l'interior de la institució per presentar l'assemblea de representants just a les portes de la convocatòria de les eleccions del 14-F.Els socialistes lamenten que l'edifici de la plaça Sant Jaume acollís un acte partidista -un adjectiu que també ha utilitzat ERC- i han registrat una bateria de preguntes a l'executiu, com ara quin procediment va seguir Junts per llogar la sala Torres Garcia, quan va sol·licitar la cessió de l'espai i si va assumir-ne algun cost. També interroguen sobre per què es va cedir la sala i si suposarà algun cost per a la Generalitat o si el personal funcionari va intervenir en l'organització de l'acte.El PSC també demana si a partir d'ara qualsevol formació podrà sol·licitar la cessió d'un espai de la institució "en condicions d'igualtat" i pregunten on és l'enllaç telemàtic per tal de fer el tràmit. Els socialistes també lamenten "l'ús fraudulent" de la imatge de la Generalitat que, sota el seu criteri, es va produir presentant el Consell per la República com una "institució pública".

