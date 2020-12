VÍDEO «Bo per a tothom»: músics catalans animen a consumir producte de proximitat

Nova marca de país "Catalunya, on el menjar és cultura"

La consellera Teresa Jordà, a la presentació de la campanya i la marca. Foto: Departament d'Agricultura

La campanya "Bo per a tu, bo per a tothom" suposa també el tret de sortida de la marca "Catalunya, on el menjar és cultura" , creada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per reforçar el posicionament de les produccions agroalimentàries i la gastronomia catalanes i dotar-les d’homogeneïtat comunicativa tant a l’interior del país com a l’exterior. L’objectiu és posar en valor els aliments produïts a Catalunya a fi de garantir un sistema alimentari complet, competitiu, arrelat territorialment i basat en la seva diversitat, i, alhora, consolidar Catalunya com a país de referència pel prestigi del seu sistema alimentari.La marca està representada per les lletres CAT disposades de manera al·legòrica en un plat. Tant la marca com l’eslògan "On el menjar és cultura" identificaran el sistema alimentari català, tant a l’interior com a l’exterior de Catalunya, en la línia del que ja fan altres països i regions de l’entorn. És previst que a l’exterior l’eslògan es mostri en diferents idiomes, principalment l’anglès: "Catalunya, where food is culture".“És un avenç sense precedents”, va assegurar la consellera Teresa Jordà durant l’acte de presentació al Born. "Mai abans el sector agroalimentari català no havia tingut una marca de país com la que té, per exemple, el sector turístic, amb Turisme de Catalunya. Mai no havíem unit esforços d’aquesta manera la pagesia, la indústria i la gastronomia. Avui és un dia important per al sector", va reblar.