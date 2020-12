El govern de Colau encara espera el «sí» de JxCat als pressupostos

El govern municipal de Barcelona ja té garantit que aprovarà els pressupostos per al 2021 aquest dimecres amb 30 vots dels 41 regidors que hi ha al ple, gràcies a l'acord de Barcelona en Comú, PSC i ERC i a l'anunci que la Barcelona pel Canvi de Manuel Valls també hi votarà a favor . L'aspiració de l'executiu és aconseguir un acord el més ampli possible, tal com asseguren fonts dels comuns i els socialistes. Ara fa un any es va tancar un pacte que incorporava els republicans i JxCat però enguany el grup d'Elsa Artadi no anunciarà fins aquest dimarts la seva postura.Aquest dilluns el grup municipal es reuneix per ultimar la seva decisió i sobre la taula hi ha l'argument que aquest cop el govern municipal no els ha buscat com a socis amb prou insistència. El context polític, però, també ha canviat. Fa un any JxCat va acabar aprovant els pressupostos a Barcelona després que Quim Torra i Ada Colau obrissin la porta a negociar els comptes a banda i banda de la plaça Sant Jaume.La correlació de forces també va influir a l'hora d'aprovar la proposta de Colau i el PSC. "No es volia sortir a la foto votant en contra dels comptes amb Manuel Valls i companyia", deia aleshores un alt dirigent de JxCat. Enguany l'escenari és diferent i l'impacte de la Covid-19 fa que no hi hagi hagut negatives d'entrada per part dels partits. L'única excepció és Ciutadans. "L’acord és dolent per a Barcelona, ja que consolida ‘l’impostàs’ aprovat el 2020, incrementa el deute de la ciutat i aprova inversions no prioritàries", diuen fonts oficials del partit taronja. "El tripartit no busca un pressupost que serveixi per sortir de la crisi, han cercat un acord electoralista", apunten.Precisament, l'ombra de la campanya per a les eleccions del 14 de febrer és l'altra ombra que plana en les negociacions per als pressupostos. Amb la vista posada a la cursa electoral a la Generalitat, JxCat té en la possibilitat d'un pacte d'ERC amb els comuns o el PSC un dels seus recursos més habituals per concentrar el vot independentista. Un argument al qual els serà més difícil recórrer si se sumen a l'entesa del govern municipal amb els republicans.L'executiu local no tira la tovallola i confia en un vot positiu o, si més no, una abstenció de JxCat, tot i tenir garantida l'aprovació dels pressupostos. El mateix passa amb el PP. Avui Josep Bou compareixia en roda de premsa per lamentar que el govern municipal ha desestimat les seves 33 al·legacions però tot i així no tancava la porta a una abstenció, tot i que no ha mencionat la possibilitat de votar a favor.Les negociacions d'última hora determinaran qui surt a la foto dels pressupostos aprovats. Els comptes arriben als 3.231 milions d'euros -xifra rècord que suposa un creixement del 6,5% respecte dels actuals- per afrontar la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus. S'ampliaran el parc d'habitatge públic i la lluita contra la pobresa infantil, i es donarà suport a l'economia local amb una iniciativa de 300 milions.La xifra rècord dels pressupostos s'ha assolit tot i que les ordenances preveuen la congelació de taxes , excepte en casos concrets com la taxa de terrasses, que continuarà bonificada un 75%. En aquest context ha estat clau la capacitat de l'Ajuntament per endeutar-se i utilitzar els seus romanents.A finals de setembre l'Estat va suspendre els objectius de dèficit , tot i que inicialment la intenció del Ministeri d'Hisenda era que els ajuntaments transferissin els romanents al govern central en concepte de préstec per afrontar despeses derivades de la pandèmia. La marxa enrere del govern espanyol és vista pel regidor de Pressupostos de l'Ajuntament, Jordi Martí, com el resultat d'una "batalla municipalista", a la qual ara agraeix a ERC haver-ne format part. "Ens en sentim corresponsables", defensa el regidor republicà, Jordi Castellana.El govern municipal i ERC partien de la mateixa casella de sortida en la negociació dels pressupostos, pel que fa a la voluntat de no fer una baixada generalitzada d'impostos. Una opció que no compartien Ciutadans i que ha generat crítiques reiterades del PP i Barcelona pel Canvi des de l'inici del mandat. L'any passat, des de JxCat ja van criticar que s'optés per incrementar els impostos, tot i que van acabar aprovant el pressupost.L'acord entre el govern i ERC ha arribat després que l'executiu hagi acceptat al·legacions, entre les quals una que reclamava aplicar l'anomenada "taxa Amazon", per gravar l'ocupació de l'espai públic per part de les empreses de comerç electrònic. Una altra clau de l'acord és que l'Ajuntament reservi 50 milions d'euros per comprar el 30% de les noves promocions d'habitatges que s'ha de reservar a habitatge social. "Ampliarem el parc social i generarem activitat econòmica", defensa Castellana. "Alguns promotors ens diuen que perden rendibilitat amb el 30% i que es frena la inversió privada. Ara solucionem totes dues coses", defensa Martí."Volem que sigui un pressupost que generi activitat", insisteix Castellana, mentre que Martí defensa que aquest objectiu s'aconseguirà, per exemple, amb les ajudes a la digitalització del comerç, les subvencions per reobrir negocis afectats per la pandèmia o la injecció de capital a petites o mitjanes empreses locals.El regidor de Pressupostos confia aconseguir més suports abans de la votació al ple de dimecres. "Entenem que des de l'àmbit conservador ens demanaven abaixar impostos però també injectem diners en sectors econòmics. En la situació extraordinària actual no seria adient votar que no", argumenta. Des d'ERC, Castellana veu poc marge per "renegociar". "Entenem que no es poden generar més pactes a part d'aquest. Si algú s'hi vol sumar, endavant", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor