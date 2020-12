El Regne Unit confirma almenys un cas de la nova variant de coronavirus a Gibraltar

Altres notícies que et poden interessar

El Regne Unit ha detectat almenys un cas de la nova variant de coronavirus a Gibraltar. Segons informa Sky News, un portaveu del govern britànic ha confirmat la presència de la nova soca a Gibraltar, que acaba d'incrementar les restriccions per l'augment dels contagis en aquesta última setmana.També s'han detectat casos de la nova variant a Dinamarca, els Països Baixos, Itàlia, Islàndia o Austràlia. Per tal de frenar l'expansió de la nova variant, diversos estats europeus han restringit els viatges des del Regne Unit, entre els quals hi ha Alemanya, França, Bèlgica o els Països Baixos. Per la seva banda, Espanya només permet l'entrada de residents i ciutadans de l'Estat que arriben del Regne Unit.

