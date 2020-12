Jordi Basté i Mònica Terribas presentaran junts un nou programa a TV3

Basté

Els periodistes i presentadors Mònica Terribas i Jordi Basté preparen un nou programa per a TV3 que dirigiran ells dos, per primer cop, de manera conjunta. Els qui van ser competidors per l'audiència radiofònica dels matinals de Catalunya Ràdio i RAC1 -Basté encara el presenta-, preparen un nou format de programa que s’estrenarà durant el primer trimestre del 2021. Es dirà Nexes i consistirà "en el fet que 100 persones respondran preguntes que tots ens hem fet alguna vegada i que no ens hem atrevit a respondre en públic".La idea principal parteix de què Terribas ipreguntaran i descobriran les vivències de persones anònimes, que faran un pas endavant per compartir-les amb l’audiència de TV3. Serà en directe, en un nou plató a la Fira de Barcelona, amb distància i amb seguretat per les mesures contra la pandèmia de coronavirus. Mònica Terribas va començar la seva carrera professional als informatius de la desapareguda Cadena 13, i al cap de poc temps es va incorporar a la redacció de diversos programes de TV3 sota el mestratge de Joaquim Maria Puyal. Entre altres, va participar en La vida en un xip, Tres pics i repicó, Un tomb per la vida i La nit al dia, que va deixar per assumir la direcció de TV3. Després va ser consellera delegada i editora del diari Ara fins que va passar a dirigir i presentar El matí de Catalunya Ràdio, des del setembre del 2013 fins al juny del 2020.Jordiva començar la seva carrera professional a Catalunya Ràdio, emissora on va treballar durant 22 anys i el va portar a col·laborar amb les retransmissions de futbol de Joaquim Maria Puyal i a presentar programes com No ho diguis a ningú". A Televisió de Catalunya, ha passat pels programes Gol a gol, Basquetmania, Fora de sèrie i No pot ser. Des del 2008, dirigeix i presenta el magazín diari El Món a RAC1.

