La comunitat negra demana investigar la gestió política de la nau de Badalona

La Comunitat Negra Africana i Afrodescendent de l'Estat (CNAAE) reclama una investigació de la gestió política de la nau de Badalona que es va incendiar el 9 de desembre . Des del mateix dia del sinistre els Mossos investiguen les causes de l'incendi i la CNAAE vol que es determini quin ha estat el paper de l'Ajuntament en relació a la nau durant els més de 10 anys que feia que estava ocupada.En un comunicat, la CNAAE reclama que s'investiguin els governs municipals de Xavier García Albiol, Álex Pastor i Dolors Sabater per aclarir "responsabilitats i omissions" de l'administració. El text també parla de "mala gestió de l'emergència migratòria" a l'estat espanyol, causant "racisme i exclusió".La comunitat també reclama que la investigació analitzi si l'enderroc de la nau s'ha fet de manera adequada i també que no hi hagi més cadàvers. Recorden que per ara són quatre les víctimes mortals localitzades però que els supervivents insisteixen en la possibilitat que n'hi hagi més.També demanen una indemnització per a les famílies dels morts i per als supervivents. A més, demanen aclarir si l'actuació dels Bombers de la Generalitat va ser correcta, després que alguns afectats denunciessin lentitud en les tasques d'extinció del foc. Fonts oficials d’Interior expliquen que els Bombers van trobar-se amb les “dificultats habituals” d’accés a entorns urbans amb vehicles pesants.La CNAAE també reclama la intervenció de les institucions europees per acabar amb l'exclusió de la població migrant i exigeix a l'Estat que treballi per garantir l'accés als drets bàsics de tota la població estrangera.

