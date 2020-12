Espanya suspèn els vols procedents del Regne Unit

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol ha decidit conjuntament amb Portugal suspendre vols d'entrada procedents del Regne Unit a partir de demà, excepte per a ciutadans espanyols o residents. També reforçarà el control fronterer amb Portugal, segons un comunicat de Govern.L'aparició d’ una nova soca del coronavirus que es propaga molt més ràpidament ja havia portat altres països a tancar fronteres amb l’arxipèlag britànic. Segons fonts de l’executiu, la decisió s’ha pres després del mecanisme de crisi de la UE que avui ha analitzat els efectes d’aquesta nova soca i en què s’ha acordat demanar evitar els desplaçaments no essencials.La mesura s’ha acordat després que s’hagi exposat a Brussel·les per la necessitat de prendre mesures coordinades, tal com va reclamar aquest cap de setmana el govern espanyol, segons subratllen fonts de l’executiu de Pedro Sánchez.El president espanyol s’ha posat en contacte aquest migdia amb el primer ministre portuguès, Antonio Cosa, mentre que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet el mateix amb la seva homòloga Lusitana, Marta Temido. Per la seva banda, la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya, traslladarà la decisió que han pres Espanya i Portugal al govern britànic i a la Comissió Europea.El govern espanyol recorda, d’altra banda, que els viatgers procedents de països o zona de risc han de portar una prova PCR practicada com a màxim 72 hores abans de l’entrada a l’Estat amb el resultat negatiu.Aquest diumenge, el govern britànic va admetre que la nova variant de la covid-19, que es contagia molt més ràpid que les anteriors, està "fora de control". L’anunci va fer saltar les alarmes als estats europeus, que van suspendre d’immediat les connexions aèries o ferroviàries. Paral·lelament, Itàlia va detectar ahir mateix el primer pacient contagiat de la nova soca procedent del Regne Unit.

