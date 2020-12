El Govern pacta amb els partits que prioritzarà la vacunació dels membres de les meses electorals del 14-F

El Govern ha arribat a un acord amb les formacions polítiques amb representació al Parlament, en el marc de la taula de partits, per vacunar de forma prioritària els membres de les meses electorals del 14 de febrer. Així ho ha anunciat el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, que assumeix la competència de processos electorals.En aquesta mateixa reunió a la cambra catalana a la qual s'ha arribat a una entesa en els protocols, l'executiu i l'oposició han validat la data del 15 de gener com a frontera per decidir si s'ajornen les eleccions en base a criteris "estrictament sanitaris".Les eleccions només s'ajornaran si hi ha una "activitat social molt restringida o un confinament total". La taula també demanarà que la votació es realitzi per franges horàries. D'aquesta manera les persones de risc ho podran fer de bon matí i aquelles que estiguin contagiades de Covid-19, o bé que siguin contactes estrets, s'hauran d'esperar al vespre i fer-ho de 19.00 h a 20.00 h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor