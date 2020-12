Arran encartella el pessebre de Sant Cugat: «Al nen Jesús, els provida l'han obligat a néixer»

🎁 NADAL 🎁

👶 Al nen Jesús els provida l'han obligat a néixer.

🧔A Josep no li han pagat l'ERTO.

🙅‍♀️ A la Maria l'han desnonat, tot i prometre fa poc que aturarien els desnonaments.

🧙‍♂️Els reis mags diuen: l'enemic ve amb limusina i no amb patera ni camells. pic.twitter.com/MYMFoLLMK0 — Arran Sant Cugat (@ArranStCugat) December 20, 2020

El pessebre de Sant Cugat, ubicat a la plaça de Barcelona, es va despertar aquest cap de setmana amb cartells penjats en les figures amb diferents missatges basats en temàtiques actuals i en l'impacte derivat de la pandèmia. L'acció ha estat reivindicada per la secció local d'Arran.En aquest sentit, per exemple, respecte al nen Jesús escriuen que "els provida m'han obligat a néixer, però la meva vida els hi és igual"; a Josep "encara no m'ha arribat l'ERTO" o que a la Maria l'han desnonat malgrat prometre fa poc que s'aturarien els desnonaments". Per altra banda, el rei Baltasar reclama "papers per a tothom" i el rei Melcior apunta que "l'enemic ve amb limusina, i no amb pastera ni camells".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor