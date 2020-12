Una festa il·legal a Sabadell acaba amb una baralla entre els assistents i la policia

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell van detenir la matinada de dissabte a diumenge set persones que van participar en una baralla amb agents dels dos cossos, també set ferits -sis de la policia catalana i un de la local-. Els fets van passar dissabte a les 23.50 hores, després que uns veïns van advertir que hi havia una festa en un garatge del carrer Arxiduc d'Àustria, al barri de Ca n'Oriac.Els agents van corroborar que hi havia una vintena de persones que estaven incomplint l'estat d'alarma i el límit de persones permeses en reunions -és de sis-. En el moment que els van demanar que aturessin la festa s'hi van negar, fet pel qual es va requerir el suport de Mossos. Va ser llavors quan es va originar la baralla que va acabar amb les detencions, les increpacions i agressions.Es va requerir la presència d'efectius de l'ARRO de la policia catalana, que van intervenir i, finalment, detenir set persones, sis homes i una dona, d'edats compreses entre els 22 i els 37 anys.Tots ells van quedar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra fins diumenge, quan van passar a disposició judicial, acusats dels delictes d'atemptat i de resistència i desobediència a agents de l'autoritat. Finalment, el jutjat de guàrdia va decretar llibertat amb càrrecs per a tots ells.També van quedar ferits set agents de policia, sis dels quals de Mossos i un de Policia Municipal, tots de caràcter lleu.

