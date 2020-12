Una cinquantena de tractors col·lapsen el centre de Tarragona davant la crisi al sector

Un tractor, a la Rambla Nova de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Tractors, a la Rambla Nova de Tarragona, aquest dilluns. Foto: Josep M. Llauradó

El sindicat Unió de Pagesos havia fet una crida, aquest dilluns, a omplir de tractors diverses carreteres catalanes . Ha estat el cas del Camp de Tarragona, on a les 11 del matí una vuitantena de vehicles agraris -cinquanta dels quals tractors- han sortit de la Rambla Pau Casals del Morell en direcció a la N-240 fins a Tarragona.Un cop a la plaça Imperial Tàrraco, els pagesos han continuat fins a la Rambla Nova, al balcó del Mediterrani, i tot seguit han fet mitja volta, passant abans per la delegació del Govern de la Generalitat, al carrer de Sant Francesc. En total, n'hi ha hagut una dotzena arreu del país. Reclamen un "bon ús" dels nous ajuts de la Política Agrària Comuna de la Unió Europea i dels fons de recuperació econòmica. En aquest sentit han destacat les dificultats per distribuir els productes i la caiguda dels preus en origen, així com les adversitats climàtiques.Pere Guinovart, coordinador del Camp de Tarragona d'Unió de Pagesos, ha destacat que "som un sector essencial" i que "hi ha molts sectors com el calçot que estan passant una segona crisi". "Demanem a la societat que ens ajuntem per mantindre el punt d'equilibri per fer l'agricultura de proximitat que tant desitgem tothom", ha afegit Guinvart. També ha alertat de l'"especulació" de les terres agràries que s'està fent amb les energies renovables i ha alertat de la situació "greu" a la que podria arribar la pagesia en un termini de 10 anys si les reivindicacions "no tenen resultat".Per tot plegat proposen ajuts extraordinaris "de mínims" per a la recuperació econòmica permesos per la Unió Europea. El sindicat reclama la correcció de l’aplicació injusta de la PAC a l’Estat espanyol, l’establiment de la figura de l’agricultor actiu i pràctiques equivalents considerades com a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient perquè no sigui obligatori abandonar capacitat productiva. A més, demana la regulació de la revenda a pèrdues i la quota que determina la posició de domini a la cadena alimentària i l’equiparació de les cotitzacions de la pagesia quan aquesta contracta treballadors per compte aliè.A més, des del sindicat apunten que el Govern de la Generalitat i l'Estat "toleren la degradació de les zones agrícoles amb el model d'implantació massiva de les energies renovables", i que pel que fa al Delta de l'Ebre el Ministeri de Transició Ecològica vol "deixar-lo retrocedir".D’altra banda, Unió de Pagesos exigeix al Govern de la Generalitat un decret llei que deixi sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes per ajustar-lo a les mesures europees. El sindicat també demana la modificació del decret d’ordenació de les explotacions ramaderes per limitar-ne la dimensió i eliminar-ne l’obligació de la tanca perimetral, així com l’actualització del concepte d’Unitat de Bestiar, la modificació de la distància entre granges d’aviram i porcí, i blindar i protegir les granges de verres. També cal estendre a tots els sectors els preus sectorials de referència de l’Observatori Agroalimentari de Preus.

