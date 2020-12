ERC considera que l'estratègia del Consell per la República no és «guanyadora»

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans no comparteixen l'estratègia política derivada de l'Assemblea de Representants del Consell per la República . En roda de premsa, Vilalta ha constatat que la fundació de l'assemblea va ser un acte "partidista" i que la visió que es va plantejar no és "compartida" per tot l'independentisme. La seva diagnosi és que l'estratègia plantejada pel consell és per la "via estreta" i no és "guanyadora".Així, en la línia que ha defensat fins ara ERC, ha demanat seguir "sumant" per "enfortir" el moviment i poder-hi tornar i "guanyar". També ha dit que els agradaria poder aixecar la declaració d'independència com es va plantejar però que no és una qüestió de "voluntat política" sinó de "força".La portaveu d'ERC no ha concretat si el partit hauria d'abandonar l'organisme en no compartir l'estratègia. Ha defensat que, en general, és una eina "útil" però ara no ho és tal com està definida. Ha argumentat que ERC vol ser partícip de com funciona l'ens, els objectius i la representativitat. També ha insistit que l'acte d'aquest cap de setmana ha estat "partidista" pel context electoral en el qual s'ha celebrat.De cara a les eleccions del 14-F, Vilalta ha defensat que l'independentisme ha de reunir el major suport possible a les urnes, més enllà del 50% "si pot ser". Ha afirmat que a partir del màxim esforç de l'independentisme a les urnes es podrà concretar els futurs pactes electorals amb les formacions que comparteixen el projecte independentista.Una vegada més, des d'ERC han descartat pactar amb el PSC després de les eleccions, com ha defensat també Oriol Junqueras , i han dit que en volen ser "l'alternativa". La portaveu republicana ha assegurat que a les eleccions s'haurà de triar entre ERC o PSC.ERC ha defensat que a la propera legislatura s'ha de passar de la resistència actual a la "reconstrucció", que s'ha de seguir donant resposta a la ciutadania, recuperar la iniciativa, fer passos endavant per assentar el futur i afrontar la solució política per a Catalunya.La formació ha aprofitat la roda de premsa per parlar d'un pla de salut emocional que està treballant. Han dit que volen abordar com es pot desplegar aquest pla en col·laboració amb totes les institucions per pal·liar les conseqüències en salut mental de la pandèmia de la covid-19.Entre d'altres qüestions, han parlat de la gestió del temps, la reformà horària, el pla d'usos del temps o atendre el "benestar de la ciutadania". Han concretat que seran 10 compromisos en tres àmbits concrets que l'executiva d'ERC i la militància hauran de plantejar i aprovar.

