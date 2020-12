El rebuig a la vacuna es desinfla quasi un 40% en un sol mes

Altres notícies que et poden interessar

La vacuna està previst que arribi el 27 de desembre i, en el darrer mes, el rebuig a posar-se-la ha caigut de forma molt notable. El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del novembre apuntava que un 46,1% dels espanyols no hi estava disposat , un percentatge que ha caigut fins al 28% en l'enquesta de desembre, feta pública el desembre, un 39,3% menys. Tot i això, tan sols un 40,5% d'enquestats afirma que se la posaria quan arribi, menys de quatre punts més que fa un mes.Això es deu a que ha crescut sobretot l'adhesió condicionada. Aquells que se la posarien si és fiable i hi ha garanties ha passat de l'1,4% al 16,2%, així com els que ho farien per consell de les autoritats i científics o sanitaris ha crescut del 0,1% al 3,6%, mentre que els que ho farien si tenen prou informació ja són el 3,2%, quan el novembre era el 0,3%. Els enquestats que dubten en general cau del 14,8% al 5,3%.En tot cas, una clara majoria segueix reclamant mesures de control i aïllament més estrictes per aturar la pandèmia. El novembre ho demanava un 73,4%, un percentatge que ha caigut fins al 67,2%, tot i que es manté a nivells molt elevats. Només l'11,1% creu que es pot seguir amb les restriccions vigents.Pel que fa a l'afectació de la pandèmia a nivell personal, aquesta és molt elevada, sobretot quant a l'allunyament amb els ésser estimats (36,9%), però també per les restriccions en la llibertat de moviments (23,4%). Un 18,3% es veu afectat pel treball i l'economia personal, però un 6% més cita el canvi en les condicions laborals i un 4,6%, la pèrdua del treball. Un 11,4%, a més, sent ansietat o tristesa.Un 34,3% dels espanyols assegura que es troba en quasi confinament, sortint només per a les activitats essencials o per anar al metge, tot i que un 57,9% té compte amb el que toca i on va, però fa vida força normal. Un 5,7% assegura que fa vida completament normal i un 5,2%, per contra, no surt de casa per res que no sigui imprescindible i fins i tot li porten a casa els subministraments o medicines.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor