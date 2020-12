Colau nega que les barreres de formigó de les terrasses siguin perilloses

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sortit al pas de l'accident mortal d'un motorista dijous passat al carrer Balmes. El conductor va xocar amb un turisme i després va impactar amb un separador instal·lat per protegir els clients de les noves terrasses instal·lades a la calçada , tal com ha explicat Colau en una publicació a Facebook . Concretament, contra una barrera tipus New Jersey.L'accident ha reobert el debat sobre si aquests elements són segurs o no i Colau defensa que no són perillosos. "Els vehicles de motor són els que tenen a veure amb els accidents mortals i per tant hem de reduir la velocitat a la ciutat i protegir els espais de vianants", demana.Des de l'Ajuntament no atribueixen a la barrera New Jersey un pes destacat en el sinistre mortal al carrer Balmes i insisteixen que la investigació de la Guàrdia Urbana continua en marxa. "Si volguéssim associar de forma científica les dades amb les causes dels accidents més greus, quina seria la conclusió? Que pràcticament hauríem de prohibir els cotxes i les motos. Però és clar, això seria massa radical", diu Colau. En la seva publicació a Facebook, l'alcaldessa insisteix que la responsabilitat dels accidents de trànsit "no és del mobiliari urbà, sinó del trànsit, i en especial de l’excés de velocitat".Una interpretació que no comparteix la Unió Internacional en Defensa dels Motociclistes, que qualifica d'"error" la postura de Colau. L'associació ha avançat, a més, que preveu una mobilització l'abril a Barcelona contra el "model de mobilitat" de l'Ajuntament, amb l'objectiu de "bloquejar" la ciutat.Des del Gremi de Restauració prefereixen no valorar les possibles implicacions del separador de terrassa del carrer Balmes en l'accident mortal de dijous. Des de l'associació s'argumenta que les polítiques de mobilitat i seguretat són responsabilitat de l'Ajuntament.Els elements instal·lats per protegir els clients de les terrasses ubicades a la calçada canviaran aviat . L'Ajuntament planteja que a partir del 2022 els bars i restaurants que vulguin disposar d'una terrassa a la calçada disposin d'elements urbanístics permanents. S’està treballant en el disseny d’un moble-plataforma i s'obrirà un concurs a empreses del sector per fer propostes de prototips. Per ara, el consistori ha provat un prototip a l'encreuament dels carrers València i Casanova. Es tracta d'una plataforma de fusta dissenyada per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya.

