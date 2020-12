Aragonès anuncia un any addicional de carència per als crèdits de l'ICF per Covid

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dilluns davant dels empresaris de Foment del Treball i en presència de la vicepresidenta espanyola Teresa Ribera que "el principal fre al progrés és la desigualtat". Aragonès ha fet una crida a "no deixar ningú enrere" davant la crisi pandèmica. Aragonès ha reclamat que cal aprofitar els fons europeus per "salvar alguna cosa més que l'economia" i generar valor afegit.Pere Aragonès s'ha mostrat confiat que el 2021 serà l'any de la recuperació. Aragonès ha recordat la necessitat de dur a terme totes les mesures "que estiguin a les nostres mans" i s'ha compromès a garantir el finançament del teixit productiu. En aquests moments, 132.000 autònoms han començat a cobrar les ajudes de 2.000 euros de la Generalitat . Ha assegurat que seguiran prenent les decisions que calguin, des de la suspensió de tributs a ajuts directes. En aquest sentit, ha anunciat un any addicional de carència per a tots els crèdits ICF Covid per facilitar el finançament necessari a les empreses per subsistir en l'actual situació.Segons ha especificat, les operacions de l'Institut Català de Finances de la línia Covid que disposen de la garantia del Govern català podran ampliar la carència inicial fins a dos anys, tot allargant el termini d'amortització fins al vuit anys. Ha explicat que continuaran els ajuts als sectors més afectats, i que aquest dilluns s'ha obert el període de sol·licituds d'una nova convocatòria d'ajudes a la restauració i altres sectors Aragonès ha tingut també un record als presos polítics "que passaran el seu quart nadal a la presó" i ha apel·lat a obrir el camí a propostes polítiques "que deixin enrere la repressió". Aragonès ha recordat, en presència de la vicepresidenta espanyola Ribera, quina és la proposta de la majoria sobiranista, "que és exercir el dret a l'autodeterminació".La patronal Foment del Treball ha celebrat la XIII edició dels Premis Ferrer Salat, que és la gran festa anual de l'organització empresarial. Aquest dilluns han estat presents en la trobada, a banda del vicepresident Aragonès, la vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni. També hi ha assistit el ministre de Sanitat, Salvador Illa.Pere Aragonès ha reclamat a les administracions, que han de ser "fortes, àgils i emprenadores, però també transparents, netes, que no tinguin cap ombra de sospita de corrupció". Unes paraules en referència implícita a l'escàndol del Consell Esportiu de l'Hospitalet que ha esquitxat l'equip de l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.La vicepresidenta espanyola Teresa Ribera ha afirmat que el govern ha fet tots els possibles per apaivagar l'impacte de la crisi, crisi que obliga a plantejar-se de quina manera volem plantejar la recuperació. Ribera ha assegurat que ha quedat clara la desigualtat que hi ha entre uns col·lectius i altres. S'ha compromès a garantir que els col·lectius més vulnerables tinguin assegurats els recursos energètics bàsics, que ha estat una de les prioritats de l'executiu.Teresa Ribera ha esmentat algunes decisions governamentals durant la crisi com el pacte per a la reactivació econòmica i l'ampliació dels ERTO, prorrogats fins al 31 de gener del 2021 i als quals s'han acollit més de 3 milions de treballadors en el pic de la crisi. Ribera ha apel·lat a aprofitar el context de crisi per assegurar la transformació del model econòmic, amb una visió que vinculi els valors de progrés als criteris de benefici econòmic.En la cloenda, Sánchez Llibre ha insistit en les reivindicacions empresarials, demanant que siguin més escoltades per les administracions, que s'aprovin uns plans específics per als sectors més afectats per la crisi i que s'injectin directament 50.000 milions d'euros al sector productiu per evitar que moltes empreses es trobin en un atzucac. "La societat espera molt de nosaltres i ho està passant molt malament", ha assegurat.El president d'Agbar, Ángel Simón, ha estat el guardonat amb la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any que atorga Foment del Treball. El guardó reconeix la seva tasca en favor de la col·laboració público-privada i "els esforços per garantir l'accés a l'aigua i al sanejament, servei essencial garantit durant la pandèmia", segons el comunicat emès per la patronal. El lliurament es farà aquest dilluns en el marc de la festa de la trobada anual de Foment per entregar les medalles que duen el nom de l'empresari Carles Ferrer Salat.Simón ha agraït el premi i ha fet un elogi d'"aquest Foment" presidit per Sánchez Llibre, que ha aconseguit situar -ha dit- l'entitat a la ciutat i recuperar la capacitat de ser escoltat. El president d'Agbar ha assegurat que "mai tancarem l'aigua a qui no la pugui pagar", referint-se a la necessitat de preservar el pacte social. Simón ha fet també una crida a un "pacte per Barcelona", que s'ha de basar en la col·laboració pública-privada.Enginyer de camins per la UPC, Simón va assumir la presidència d'Agbar el 2010, després d'exercir-ne la direcció general des del 2002. Des del 2013 ocupa la vicepresidència executiva de Suez, actualment a càrrec d'Europa del sud i Amèrica Llatina. Simón ha advocat des de l'inici de la crisi pandèmica per una "reconstrucció sostenible" i ampliar el contracte social de manera que ningú quedi enrere. També ha defensat que el sector privat jugui un paper rellevant en la recuperació.Recentment, Agbar ha estat actualitat per un error en el cobrament de l'aigua durant els mesos de confinament. L'Ajuntament de Barcelona va xifrar en 7,4 milions d'euros el cobrament indegut, que va afectar 340.000 llars. L'origen de la sobrefacturació va ser, segons el consistori, la lectura estimada de comptadors, que la companyia va fer davant la impossibilitat de llegir manualment els comptadors durant el confinament. L'Ajuntament va aprovar el retorn íntegre de la part cobrada de més Foment del Treball també ha decidit atorgar la medalla per la seva trajectòria empresarial a Martín Pérez Lombarte, director del Festival Jardins Pedralbes i Festival Mil·lenni, per la seva tasca com a activista cultural. Aquest any reconeixerà la Fundació Superacció per la seva tasca de compromís social; Iberboard per la seva aposta en innovació; Epson per la seva responsabilitat amb el medi ambient; Frit Ravich per la seva estratègia d’internacionalització; Mercabarna per les seves polítiques d’igualtat i a PICVISA com a Pime de l'Any.L'organització empresarial ha lliurat aquestes medalles aquest dilluns durant la trentena edició dels premis anuals que reten homenatge a l'empresari i economista Carles Ferrer Salat. Aquests guardons es concediran a la seva seu de Barcelona, en un format adaptat a les circumstàncies actuals derivades de la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor