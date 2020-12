Desallotgen una festa en una discoteca amb 200 persones i sense mascaretes

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Reus ha desallotjat aquest diumenge a la nit una festa amb 200 persones en una discoteca del centre de la ciutat. La majoria de gent estava ballant sense mascareta. Va ser un particular qui va avisar la policia dels fets en un conegut local d'oci nocturn situat al raval de Robuster. Segons fonts policials, l'avís es va rebre pels voltants de les nou de la nit.El local disposa de dues sales: un bar, amb un aforament limitat a setanta persones assegudes, i la zona de discoteca, que hauria d'estar tancada, però estava plena de gent, ballant. La policia va desallotjar i tancar el recinte i va aixecar acta contra el propietari, per una infracció que es considera molt greu, amb sancions importants que es fixen des de Salut.Es tracta del segon local desallotjat aquest cap de setmana a la capital del Baix Camp. Dissabte a la nit van haver de fer fora una trentena de persones que es trobaven dins d'un bar al raval de Santa Anna, on se superava l'aforament permès i s'incomplien les restriccions anticovid. També es permetia que els clients consumissin tabac en pipes d'aigua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor