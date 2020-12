VÍDEO «Vés-te'n COVID»: la cançó per encarar el Nadal més atípic

Altres notícies que et poden interessar

"Vés-te'n Covid, i no tornis". El nou himne amb segell santcugatenc per encarar amb ànims Nadal més atípic. L'associació de músics i promotora musical SOTASONS ha presentat aquesta nadala versionada de l'original "Happy Xmas) de John Lennon per fomentar la cultura en la lluita contra la pandèmia.La productora d'esdeveniments socioculturals i lúdic-festius de Sant Cugat trepitja els carrers de la ciutat recordant el confinament, "els carrers sense vida" i els difunts del coronavirus, sumat a un sentit agraïment al personal sanitari.El videoclip, produït per Riki Undersounds, compta amb la participació de les veus d'Iker, Eli Escoda, Alba Cayuela, Francesc Abril, Arnau Serrallonga i Clàudia Serrallonga; i els músics Clara Guerrero, Guillem Busquets, Bernat Ayeto i també Iker a la guitarra.

