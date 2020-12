El CAP Gòtic s'instal·larà al Portal de l'Àngel després de les demandes de treballadors i veïns

🎉 VICTÒRIA DEL BARRI 🎉



El nou CAP Gòtic es farà a Pi i Sunyer, 8-10 #CAPGoticNouJa 🏥✊🏽



La lluita conjunta de veïns/es i professionals del CAP ha estat fonamental per guanyar l'espai.



Un gran victòria pel barri i per l'atenció primària!



Fil 👇🏼 pic.twitter.com/p2QWdv6e6A — CAP Gòtic Nou Ja! (@CAPGoticNouJa) December 21, 2020

El CAP Gòtic de Barcelona disposarà finalment d'un nou emplaçament. Després d' haver alçat la veu a l'inici de la pandèmia , treballadors i veïns veuen acomplert el seu objectiu i l'Ajuntament i el CatSalut han fet públic l'acord perquè l'ambulatori es traslladi a l'edifici municipal de la plaça Carles Pi i Sunyer, al Portal de l'Àngel."Victòria del barri! La lluita conjunta de veïns i professionals ha estat fonamental per guanyar l'espai", ha valorat a Twitter la plataforma CAP Gòtic Nou Ja. L'Ajuntament ha concretat que el nou ambulatori tindrà 2.500 metres quadrats i recuperarà tota la cartera de serveis. Actualment la superfície és de 1.000 metres quadrats i això havia obligat a traslladar alguns serveis al CAP Drassanes.Ni l'Ajuntament ni el CatSalut han anunciat una data pel trasllat i mentre aquest no es faci efectiu el CAP disposarà d'uns mòduls provisionals a la plaça Joaquim Xirau, on està ubicat actualment. Els mòduls constaran de nou consultes que estaran operatives el mes que ve, tot i que inicialment estava previst que es posessin en marxa el desembre.Des de la plataforma recorden que el trasllat a Pi i Sunyer arribarà després que Ajuntament i Estat decidissin atorgar un altre espai reivindicat pel CAP -l'annex de Correus- a Barcelona City Tech. L'organització empresarial hi crearà un hub d'start ups. "Es va posar l'economia privada per davant de la salut", denuncien ara des de la plataforma. També asseguren que el nou espai escollit presenta alguns inconvenients. Per exemple, asseguren que suposarà un desplaçament llargs per als veïns del sud del Gòtic, així com pels professionals d'atenció domiciliària.A més del CAP Gòtic, l'Ajuntament i la Generalitat també han anunciat l'ampliació o trasllat de tres CAP més que estaven pendents d'aquesta decisió des del 2008. El consistori cedirà al CatSalut una part del nou edifici per a equipaments que es construirà al solar que s’alliberarà amb l’enderroc de l’antic cinema Pere IV per ampliar el CAP Besòs. L'ambulatori passarà dels 1.500 als 3.000 metres quadrats.També s'ha fet oficial que el CAP del Passeig de Sant Joan al solar de la cruïlla dels carrers Nàpols i Gran Via. Allà està prevista la construcció d’un nou edifici d’habitatges per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB). Durant les setmanes vinents està prevista la signatura d’un conveni amb l’IMHAB i després es procedirà a treure el concurs de la redacció del projecte executiu.L'Ajuntament també ha informat que les obres per traslladar el CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia poden començar durant el 2021 o principis del 2022. Mentre no es construeixi el nou CAP, el CatSalut té previst instal·lar un mòdul de suport molt a prop del centre, que tindrà uns 2.500 m².Consistori i CatSalut també han anunciat que es crearà un nou CAP al barri de Congrés-Indians. S’ubicarà en un solar a la cruïlla entre els carrers Cardenal Tedeschini i el carrer Pardo. L’Ajuntament de Barcelona cedirà aquest solar, fins ara d’ús cultural, al Servei Català de la Salut. En aquests moments s’està tramitant el canvi d’ús a sanitari per després poder encarregar el projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor