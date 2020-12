Clatellada de Javier Tebas a Florentino Pérez per les seves crítiques als mitjans

El chiste del año. 😂😂😂



Y lo mejor es que lo dice sin ponerse colorado...pic.twitter.com/6dIgvIV62w — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) December 20, 2020

Creo que el presidente del @realmadrid anda muy despistado con el tema de la SUPERLIGA, deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones... si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más "objetivas". — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 20, 2020

El president de la Lliga, Javier Tebas, va respondre sense embuts a Florentino Pérez, president del Madrid, per haver-se queixat de la falta d'"objectivitat" dels comentaristes i la realització en els partits del seu equip.Així, Tebas va etzibar que "si creu que les retransmissions no són objectives, al comandament hi ha una opció per escoltar el partit amb Real Madrid TV". "Segur que són més 'objectives', va rematar en un tuit.Al mateix temps, el president de la Lliga també va atacar Florentino per unes declaracions que obrien la porta a disputar la Superlliga europea: "Crec que el president del Madrid va molt despistat, han d'informar-lo millor".

