Iñaki Gabilondo, avui al Dia de la Premsa Comarcal 2020

Avui dilluns 21 de desembre l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebrarà la setena edició del Dia de la Premsa Comarcal que enguany, i a causa de la pandèmia, només podrà seguir-se online a través del Canal de YouTube de l’ACPC en una retransmissió que farem des de l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, a partir de les 9 del vespre.El protagonista d'aquesta edició serà Iñaki Gabilondo que, en conversa amb el president de l’Associació Cultural Revista Cambrils Josep Capella, anirà desgranant temes com els reptes que ha d’afrontar la professió, l’impacte de la pandèmia en la forma de narrar, o els trets diferencials de la premsa comarcal i local.A continuació, i a través d'una taula de debat, sabrem què opinen de la situació actual tres dones periodistes que ocupen càrrecs de primera línia com Núria de José, responsable de redacció de la Xarxa Audiovisual Local i vicedegana del Col·legi de Periodistes; Violeta Gumà, Cap de Cultura a l’Agència Catalana de Notícies; i Sara González, periodista i col·laboradora en els mitjans RAC1, Catalunya Ràdio, TV3, TVE, Ràdio 4, Ser Catalunya i EiTB.L’acte estarà presentat per una de les cares més conegudes de la televisió del nostre país com Xantal Llavina.El Dia de la Premsa Comarcal va ser instaurat l’any 2014 per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) amb la intenció de reivindicar un model de comunicació que genera 1000 llocs de treball a tot el país i compta amb més de 160 capçaleres de paper i digitals, i que aposta per continuar creixent mantenint el seu compromís amb la informació de KM0, la informació comarcal i local.En cadascuna de les edicions anteriors la jornada ha aplegat més d’un centenar de professionals del món de la comunicació i ha comptat amb les intervencions de ponents com Jaume Roures, Antoni Bassas, Cristòbal Colon, Sor Lucia Caram, Lluís Bassat, Josep Roca o Ramon Besa, per citar-ne alguns. L'acte compta amb el patrocini de Naturgy, la col·laboració de Cerveses Damm i el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat.

