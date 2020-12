VÍDEO Joan Bonanit versiona una cançó d'Els Catarres i la dedica als presos polítics

Joan Porras, conegut popularment en el món del procés català com Joan Bonanit, ha versionat la cançó Invencibles d'Els Catarres i l'ha dedicat als presos polítics, exiliats i represaliats.L'objectiu de la cançó, segons ha assegurat, "és fer una crida a la unitat de l'independentisme" i fer un homenatge "als persistents lluitadors que van fer possible l'1 d'octubre", perquè com diu la cançó “junts som invencibles”. També afirma que la cançó és "un crit d'esperança" davant la repressió viscuda els últims temps i pretén "encoratjar i fer seguir endavant als nostres presos polítics i exiliats i a les seves famílies".La lletra de la cançó ha estat escrita per Ariadna P. sobre una base musical i mescles de Joan Antonell, amb la veu d'Arlet i la producció del vídeo de Joel Badia i Sunita Soler.

