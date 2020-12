La docència online dificulta el seguiment de les classes a alumnes amb discapacitat

Altres notícies que et poden interessar

Irene Navajas és una estudiant del grau d'International Business Economics en anglès a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Pateix hipoacúsia bilateral des dels 14 anys. És a dir, té problemes auditius severs. "Per a mi, va suposar un canvi radical en la forma de relacionar-me amb altres persones, però també va suposar un gran gir quan em vaig adonar que la meva idea d'estudiar i els meus projectes de futur es veien afectats per la sordesa", explica. Si les classes online han provocat problemàtiques noves per a la tasca docent , encara més per als col·lectius amb discapacitats.Ni a l'institut ni al batxillerat va rebre adaptacions adequades a la seva situació, però no va ser fins a la universitat que se li van començar a complicar els estudis. "La mida de les classes va passar de ser de 25-30 persones a 100. Per tant, la claredat amb la qual escoltava al professor va disminuir significativament per la dimensió de les classes. A això s'ha de sumar el soroll ambiental i la impossibilitat de llegir els llavis si no estava a primera fila". Tampoc tenia un llibre de suport com és el cas de l'institut i el tracte amb els professors "no és tan familiar", afirma.Gerard Vall-llovera, responsable de Comunicació a la UPF, explica que “quan l’estudiant s’adreça a UPF Inclusió, l'atén un tècnic especialitzat, analitza la seva situació i les necessitats que té i, conjuntament, acorden el tipus de serveis que la universitat posarà a disposició de l'estudiant perquè pugui seguir la docència amb totes les garanties”. En cas que els alumnes no comuniquin formalment la seva situació, el professorat no rep la informació. Tot i això, "per assegurar que s'identifiquen correctament els estudiants amb necessitats especials, tots tenen assignat un tutor des del moment en què accedeixen als estudis, que actua com a interlocutor directe de l'estudiant discapacitat”, exposa Vall-llovera.La Irene, però, va estar reclamant ajuda quan va començar la carrera. No se'n va acabar de sortir. Més tard, es va posar en contacte amb l'Associació Catalana per la Promoció de Persones amb Sordesa (ACAPPS), que es van posar en contacte amb la UPF per millorar la seva situació. Amb l’arribada de la pandèmia, però, tot va empitjorar de nou."La situació era insostenible", explica. "Va arribar un punt en el qual als problemes d’accessibilitat d'abans de la Covid, n’apareixien de nous”, afegeix. Per part de la universitat ha rebut respostes lentes i solucions poc efectives. Els subtítols, per exemple, se li van oferir a l'octubre i només en algunes assignatures.Malgrat que s’han potenciat les bones pràctiques previstes a la guia d’adaptacions i facilitats que han de rebre alumnes amb problemes de sordesa, segons informa Vall-llovera, a Navajas se li han negat moltes d'aquestes pràctiques. A més, tampoc se li ha facilitat mai aquesta guia, ni a ella ni al seu professorat. En posar-se en contacte amb els seus professors, Navajas ha descobert que la majoria desconeixien que hi havia una alumna en la seva situació a l'aula. En contraposició, des de la UPF afirmen que sí que s'informa a tot el professorat sobre els alumnes que requereixen atenció especial.La Covid-19 ha afectat al desenvolupament de les classes per a tothom, però les dificultats per a persones amb discapacitat -que ja tenien problemes a les classes presencials- s’han vist agreujades. "Ningú estava preparat per a una pandèmia mundial", afirma Navajas. "Puc entendre que durant els primers mesos no fos possible una ràpida adaptació a la situació, el que no puc entendre és que passat l'estiu no es tinguessin les adaptacions preparades pel setembre", conclou. Algunes de les explicacions que ha rebut l'alumna per part de la universitat, després de diverses queixes, és que "suposa moltes hores de feina subtitular una hora de vídeo" o que "el pressupost és limitat". Dificultats que no desapareixen.

